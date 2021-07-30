Гороскоп на 31 июля для всех знаков Зодиака: день креативных решений

Гороскоп на 31 июля для всех знаков Зодиака: день креативных решений

Энергия дня благоприятствует принятию серьезных – профессиональных и жизненных – решений.

Если таковые стоят на повестке, необходимо воспользоваться моментом и определить, в каком направлении двигаться дальше. Сделать правильный вывод поможет информация, которая станет известной в это время. Возможно, решение окажется нестандартным – не стоит этого опасаться: чем больше креатива в нем будет, тем лучше.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 31 июля для Овнов

Давая друзьям и знакомым советы, основывайтесь не на спонтанном озарении, которое, как вам кажется, может снизойти на вас в это время, а на собственном жизненном опыте – он точно не подведет.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 31 июля для Тельцов

Планируя важные – профессиональные или хозяйственные дела, не спешите воплощать их в жизнь – нынешний день больше подходит для подготовки и размышлений, нежели для решительных действий.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 31 июля для Близнецов

В профессиональном отношении не стоит гнаться одновременно за двумя "зайцами" – такая тактика еще никого к успеху не привела, так что нежелательно делать на нее ставку и в этот раз.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 31 июля для Раков

Самые важные и трудоемкие дела, намеченные на сегодня, постарайтесь сделать в начале дня, а напоследок оставьте те, которые не требуют большого количества времени и внимания.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 31 июля для Львов

Значительную часть времени желательно посвятить подтягиванию профессиональных "хвостов" и рутинной работе, которую за вас никто не сделает: не закончив ее, вы не сможете двигаться вперед.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 31 июля для Дев

Не стоит отталкивать от себя человека, который, обидев вас некоторое время назад, раскаялся и, будучи преисполненным раскаяния, теперь хочет вымолить у вас прощение – дайте ему второй шанс.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 31 июля для Весов

Нельзя помогать другому человеку против его воли, в противном случае вам на собственном опыте удастся прочувствовать смысл крылатого выражения о медвежьей – а, значит, абсолютно ненужной кому-либо – услуге.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 31 июля для Скорпионов

Сегодня можно – и нужно – покупать и продавать недвижимость: как в первом, так и во втором случае условия для сделки, скорее всего, окажутся максимально выгодными и выигрышными.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 31 июля для Стрельцов

Составляя планы на ближайшее время, позвольте себе немного помечтать – невероятно, но факт: пункты, которые вы при этом сочтете фантастическими, а потому неосуществимыми, сбудутся в первую очередь.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 31 июля для Козерогов

В этот день вы на собственном опыте поймете, что означает слово "осенило": решение важного вопроса, над которым вы безрезультатно бились долгое время, придет само собой – как будто бы снизойдет откуда-то сверху.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 31 июля для Водолеев

Не стоит браться за важные и серьезные проекты – достичь в них сколько-нибудь весомого результата сегодня все равно не удастся, поэтому лучше навести порядок в делах, подтянув существующие хвосты.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 31 июля для Рыб

Если у вас есть опыт, которым можно поделиться, сделайте это сегодня: запланируйте на этот день чтение лекции или проведение тренинга – ваши советы и рекомендации пригодятся другим.

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