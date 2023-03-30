Гороскоп на 31 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя бросать незаконченные дела

День, когда нужно ориентироваться не на результат, хотя он тоже будет иметь значение, а на процесс движения к цели.
Главное, правильно ее поставить и грамотно определить, каким образом можно к ней прийти. Нельзя бросать начатые ранее, но незаконченные дела – довести их до ума уже не удастся. От финансовых операций – особенно если на кону большие деньги – лучше отказаться, слишком велика вероятность убытков, которые можно получить вместо ожидаемой прибыли.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 31 марта для Овнов
День благоприятен для очищения – как духовного, так и физического: в первом случае можно сходить на концерт классической музыки, во втором – посетить SPA или хотя бы принять ванну с ароматическими маслами.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 31 марта для Тельцов
Возможно, вам действительно пора выяснить отношения с близким человеком, но постарайтесь сделать это, не срываясь на истерику и даже не повышая тона, только так вам удастся обо всем договориться.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 31 марта для Близнецов
Сделав ошибку, не спешите отрицать свою вину: во-первых, вам все равно не удастся это сделать, а во-вторых, только признав, что поступили неправильно, вы сможете исправить ситуацию.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 31 марта для Раков
Составляя план работы на нынешний день, постарайтесь быть как можно скромнее: сделать много вам все равно не удастся, а оставшиеся неохваченными дела могут вызвать у вас острое чувство недовольства собой.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 31 марта для Львов
Не стоит обращать внимания на претензии, которые могут высказать незнакомые люди – они не имеют никакого отношения лично к вам, это свидетельство их личных проблем, и не более того.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 31 марта для Дев
Вы, пожалуй, единственный знак Зодиака, представителям которого сегодня не стоит приступать к работе над новым проектом – он все равно не увенчается успехом, поэтому желательно довести до ума уже начатые.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 31 марта для Весов
Позвольте себе сегодня работать спокойно, не торопясь: неожиданно для самих себя вы убедитесь в том, что напряженность необязательно должна сопутствовать успеху в труде – к нему можно относиться и легко.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 31 марта для Скорпионов
Анализ своей профессиональной деятельности позволит обнаружить совершенные ошибки и устранить их, пока они не повлияли на конечный результат – необходимо воспользоваться этим шансом.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 31 марта для Стрельцов
Относиться к другим необходимо так, как вы хотели бы, чтобы они относились к вам: бумеранг прилетит довольно быстро, поэтому в ваших интересах позаботиться о том, чтобы он был позитивным.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 31 марта для Козерогов
День, когда ресурсы организма – прежде всего физические – ограничены, поэтому расходовать их необходимо бережно, не напрягаясь: тем более что на результатах вашего труда это никоим образом не скажется.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 31 марта для Водолеев
Главное сегодня – не сомневаться в своих силах и способностях: низкая самооценка, увы, еще никому не помогала достичь нужного результата, так что очень важно верить в свои силы и не замечать препятствий.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 31 марта для Рыб
Сегодняшний день – не лучшее время для общения с начальством: оно вряд ли пойдет вам навстречу в вопросе повышения заработной платы, а вот припомнить задним числом совершенные вами ошибки способно вполне.
Читайте также:
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на апрель 2023 года
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 27 марта – 2 апреля
- Кому из знаков Зодиака повезет в любви с 27 марта по 2 апреля