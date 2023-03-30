Гороскоп на 31 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя бросать незаконченные дела

День, когда нужно ориентироваться не на результат, хотя он тоже будет иметь значение, а на процесс движения к цели.

Главное, правильно ее поставить и грамотно определить, каким образом можно к ней прийти. Нельзя бросать начатые ранее, но незаконченные дела – довести их до ума уже не удастся. От финансовых операций – особенно если на кону большие деньги – лучше отказаться, слишком велика вероятность убытков, которые можно получить вместо ожидаемой прибыли.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 31 марта для Овнов

День благоприятен для очищения – как духовного, так и физического: в первом случае можно сходить на концерт классической музыки, во втором – посетить SPA или хотя бы принять ванну с ароматическими маслами.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 31 марта для Тельцов

Возможно, вам действительно пора выяснить отношения с близким человеком, но постарайтесь сделать это, не срываясь на истерику и даже не повышая тона, только так вам удастся обо всем договориться.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 31 марта для Близнецов

Сделав ошибку, не спешите отрицать свою вину: во-первых, вам все равно не удастся это сделать, а во-вторых, только признав, что поступили неправильно, вы сможете исправить ситуацию.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 31 марта для Раков

Составляя план работы на нынешний день, постарайтесь быть как можно скромнее: сделать много вам все равно не удастся, а оставшиеся неохваченными дела могут вызвать у вас острое чувство недовольства собой.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 31 марта для Львов

Не стоит обращать внимания на претензии, которые могут высказать незнакомые люди – они не имеют никакого отношения лично к вам, это свидетельство их личных проблем, и не более того.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 31 марта для Дев

Вы, пожалуй, единственный знак Зодиака, представителям которого сегодня не стоит приступать к работе над новым проектом – он все равно не увенчается успехом, поэтому желательно довести до ума уже начатые.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 31 марта для Весов

Позвольте себе сегодня работать спокойно, не торопясь: неожиданно для самих себя вы убедитесь в том, что напряженность необязательно должна сопутствовать успеху в труде – к нему можно относиться и легко.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 31 марта для Скорпионов

Анализ своей профессиональной деятельности позволит обнаружить совершенные ошибки и устранить их, пока они не повлияли на конечный результат – необходимо воспользоваться этим шансом.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 31 марта для Стрельцов

Относиться к другим необходимо так, как вы хотели бы, чтобы они относились к вам: бумеранг прилетит довольно быстро, поэтому в ваших интересах позаботиться о том, чтобы он был позитивным.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 31 марта для Козерогов

День, когда ресурсы организма – прежде всего физические – ограничены, поэтому расходовать их необходимо бережно, не напрягаясь: тем более что на результатах вашего труда это никоим образом не скажется.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 31 марта для Водолеев

Главное сегодня – не сомневаться в своих силах и способностях: низкая самооценка, увы, еще никому не помогала достичь нужного результата, так что очень важно верить в свои силы и не замечать препятствий.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 31 марта для Рыб

Сегодняшний день – не лучшее время для общения с начальством: оно вряд ли пойдет вам навстречу в вопросе повышения заработной платы, а вот припомнить задним числом совершенные вами ошибки способно вполне.

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