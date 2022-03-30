Гороскоп на 31 марта для всех знаков Зодиака: день, когда весь негатив может выйти на поверхность

Гороскоп на 31 марта для всех знаков Зодиака: день, когда весь негатив может выйти на поверхность

Самый опасный день лунного календаря, когда весь негатив – как в самом человеке, так и в окружающем его мире – может выйти на поверхность.

Энергия, которая позволяет жить и действовать, будет стремиться к нулю, настроение – падать, а ощущение, что за вами следят недоброжелатели, – преследовать в течение всего дня. К счастью, все перечисленные выше симптомы не являются благоприобретенными, они – всего лишь влияние Луны, от которого уж завтра не останется и следа.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 31 марта для Овнов

Не слушайте сплетен, с которыми придут к вам сегодня коллеги или знакомые: в них не будет рационального зерна, а тратить время на пустые пересуды для вас сегодня – непозволительная роскошь.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 31 марта для Тельцов

Не стоит даже пытаться поднять себе настроение при помощи крепкого кофе или тем более энергетических напитков: лихорадочное состояние, в которое они вас приведут, не будет способствовать успешной работе.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 31 марта для Близнецов

Нежелательно отвечать на грубость грубостью, а на хамство – хамством: будьте выше этого, воздержитесь, впоследствии вы будете благодарить себя за присущую вам интеллигентность и сдержанность.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 31 марта для Раков

Нежелательно делать крупные покупки: с большой долей вероятности в них – не сразу, а со временем – обнаружится брак, но вернуть деньги уже не представится возможным, что весьма огорчит вас.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 31 марта для Львов

Оказавшись свидетелем чужого конфликта, не спешите принимать одну из сторон: поскольку вы не обладаете всей информацией о происходящем, велика вероятность того, что поддержите того, кто неправ.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 31 марта для Дев

Деньги сегодня необходимо тратить крайне экономно, приобретая только самое необходимое, в противном случае можно накупить много того, что вам совершенно ненужно, и пробить досадную брешь в бюджете.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 31 марта для Весов

Нежелательно спорить с начальством, даже если оно несправедливо по отношению к вам: помните, что оно право по определению, а значит, доказать обратное вам – при всем желании – не удастся.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 31 марта для Скорпионов

Агрессия, которую вы можете испытывать по отношению к окружающим в этот день, будет вызвана усталостью: постарайтесь как следует отдохнуть и раздражение исчезнет как будто бы по мановению волшебной палочки.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 31 марта для Стрельцов

В работе особых успехов вам достичь не удастся, но, если вам совершенно невыносимо будет сидеть без дела, займитесь рутинными делами, без которых никак нельзя обойтись – например, наведите порядок в документах.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 31 марта для Козерогов

Сегодня не стоит сближаться с людьми, даже если речь будет идти о друзьях или близких: дистанция, которую рекомендуют держать звезды, не даст вам возможности поссориться с ними.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 31 марта для Водолеев

Перевод денежных средств, которые вы собирались осуществить в этот день, лучше перенести: ошибка всего лишь в одной цифре может привести к тому, что ваши средства уплыву в неизвестном направлении.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 31 марта для Рыб

Достаточно будет одной-единственной искры, чтобы раздражительность, которую вы упорно заталкивали внутрь, вырвалась наружу: чтобы это не произошло, нужно максимально сократите общение в окружающими людьми.

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