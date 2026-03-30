Гороскоп на 31 марта для всех знаков Зодиака: день, который даст возможность найти выход из сложной ситуации

Его смысл расшифровывается просто: в такие лучные сутки мы возвращаемся к вопросам, которые не были решены в свое время, и так будет происходить до тех пор, пока мы их не «закроем».

Нынешний день — не исключение: жизнь поставит нас в условия, аналогичные тем, в которых мы уже когда-то оказывались, для того, чтобы дать нам возможность найти из них единственно верны выход. Зато, сделав это, мы, оставив прошлое позади, начнем новый этап в жизни, в противном случае, он будет возвращать к ним снова и снова.

Овен

Нежелательно избегать общения с человеком, в отношениях с которым остались невыясненные вопросы: чем глубже вы загоняете проблему, тем неразрешимее она становится — похоже, пришла пора с ней разобраться.

Телец

Воспоминания, которые могут накрыт вас сегодня, не только создадут приятное ностальгическое настроение, но и помогут решить возникшую проблему по аналогии — особенно, если в прошлом вы с такой задачей уже сталкивались.

Близнецы

Чтобы найти общий язык с человеком, с которым вас связывает взаимная враждебность, попробуйте встать на его место и посмотреть на сложившуюся ситуацию его лазами — возможно, вы измените свое мнение о нем.

Рак

Не саме лучшее время для новых начинаний, особенно если оно так или иначе связано с вашим финансовым положение, а вот благотворительностью сегодня заниматься не только можно, но и нужно — она будет полезна всем.

Лев

Как бы ни сложились обстоятельства, постарайтесь воздержаться от самокритики: право на ошибку имеет каждый., а вот упрекая себя во всех мыслимых и немыслиых грехах, исправить положение не удастся.

Дева

Оценивая события нынешнего дня, необходимо довериться судьбе: возможно, вам трудно будет в это поверить, но все идет именно так, как надо, а происходящие события приведут вас в ту точку, в которую вы стремитесь.

Весы

Помните, что удивить — это наполовину победить: постарайтесь составить профессиональный план, пункты которого отличались бы от привычных и традиционных — только поразив начальство, вы добьетесь его одобрения.

Скорпион

Ощущение дежа-вю, которое будет сопровождать вас в течение всего дня, дано для того, чтобы, вернувшись в подобную жизненную, уже случавшуюся в прошлом, ситуацию, найти правильный выход из нынешних обстоятельств.

Стрелец

Наступает время — и сегодня как раз такой случай — когда нужно принимать важное решение, каким бы серьезным оно ни было: если не сделать этого сейчас, ситуация может зайти в тупик, выйти из которого будет очень сложно.

Козерог

Нынешний день — лучшее время для исправления совершенных ранее ошибок, шлейф которых тянется за представителями вашего знака до сих пор: постарайтесь найти «корень зла» и ликвидировать его, пока не поздно.

Водолей

Энергии дня благоприятны для реализации творческого потенциала, в котором у представителей вашего знака недостатка не наблюдается — сегодня свой креатив желательно проявит даже тем, кто пока еще этого не сделал.

Рыбы

Нежелательно надолго погружаться в воспоминания, какими бы приятными они ни были: оставьте романтические события, произошедшие с вами в прошлом и сосредоточьтесь на нынешних отношениях личного свойства.

