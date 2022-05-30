Гороскоп на 31 мая для всех знаков Зодиака: день, когда, помогая людям, мы помогаем себе

Гороскоп на 31 мая для всех знаков Зодиака: день, когда, помогая людям, мы помогаем себе

День благоприятен для разработки планов на будущее, начатых накануне – важно продумать каждую деталь, только тогда действия окажутся успешными.

Любая помощь, оказанная в этот день другим людям, не только окажет благоприятное воздействие на моральное самочувствие, но и зачтется в список дел, за которые судьба обязательно вознаградит человека. Встречи с друзьями и романтические свидания не оправдают возложенных на них ожиданий – они пройдут формально и позитивных эмоций не принесут.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 31 мая для Овнов

Общение с людьми – даже родными, близки и любимыми – сегодня не принесут желаемого результата: вместо ожидаемого душевного тепла можно получить разлад в отношениях, так что лучше держать дистанцию.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 31 мая для Тельцов

Проанализировав ситуацию, сложившуюся в профессиональных вопросах, вы легко сможете понять, кто из партнеров – сознательно или неосознанно – тянет вас назад, и сделайте правильные выводы.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 31 мая для Близнецов

Каким бы плохим ни было ваше настроение, постарайтесь не срывать зло на окружающих вас людях: они ни в чем не виноваты, и вы понапрасну обидите тех, кто доброжелательно настроен по отношению к вам.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 31 мая для Раков

К своей профессиональной цели необходимо идти без сомнений и колебаний – только так, а не делая шаг вперед и два назад, можно получить желаемые – и вполне заслуженные – результаты.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 31 мая для Львов

В общем и целом, приятный день, когда можно будет отложить – разумеется, на время – решение рабочих вопросов и уделить внимание себе: посещение салона красоты или SPA-салона будет нелишним.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 31 мая для Дев

День, когда можно искать новую работу или зондировать почву для подъема на новую ступеньку карьерной лестницы: как в первом, так и во втором случае вы вполне можете рассчитывать на положительные результаты.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 31 мая для Весов

Желание действовать будет опережать ваши физические и моральные возможности, поэтому не торопитесь хвататься за несколько дел сразу – лучше выбрать одно, наиболее важное, но сделать его качественно.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 31 мая для Скорпионов

Конфликт, который начнется сегодня с вашей подачи, может затянуться надолго, поэтому очень важно максимально дистанцироваться от людей, которые вызывают у вас негативные эмоции, и не спорить с ними.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 31 мая для Стрельцов

Сегодня – как, впрочем, и всегда – необходимо наслаждаться жизнью и ловить каждое ее мгновение, что будет не так уж и сложно, если учесть, что в последнее время ваше мировосприятие сменит знак минус на плюс.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 31 мая для Козерогов

Выстраивая планы на будущее, не забывайте учитывать опыт своих прошлых ошибок, в противном случае вы будете бесконечно повторять собственные промахи, что не лучшим образом отразится на жизни и работе.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 31 мая для Водолеев

Работая активно и с энтузиазмом, не забывайте о необходимости отдыхать: если не будет возможности устроить себе хотя бы непродолжительный дневной сон, просто смените род деятельности.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 31 мая для Рыб

Велика вероятность того, что кто-то из окружающих будет провоцировать вас на ответную агрессию: постарайтесь, хоть, возможно, это будет и непросто, свести все к шутке.

Читайте также: