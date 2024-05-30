Гороскоп на 31 мая для всех знаков Зодиака: день, когда возможны неприятности

Не самый легкий день лунного календаря, чреватый разнообразными неприятностями – как профессиональными, так и личными.

Также велика вероятность недовольства как жизнью в целом, так и самим собой, что не будет способствовать хорошему настроению и оптимистическому взгляду на мир. Главное в данной ситуации помнить о том, депрессивное психологическое состояние – не более чем влияние лунных энергий, поэтому завтра от него и останется и следа.

Овен

Непростую энергию дня можно будет «погасить», взяв на себя повышенные профессиональные обязательства: чем больше задач вам сегодня предстоит решить, тем меньше времени останется на дурные мысли.

Телец

Необходимо – если, конечно, выдастся такая возможность – отказаться от общения по телефону и в мессенджерах социальных сетей: ничего кроме моральной усталости и раздражения это вам не принесет.

Близнецы

Заметив, что собеседник, кем бы он ни был, проявляет признаки агрессии, немедленно сворачивайте разговор, в противном случае можно будет испортить отношения с ним – вплоть до серьезной вражды.

Рак

Со свойственной вам неуверенностью в своих силах, которая может «накрыть» в это время, необходимо бороться любыми способами – низкая самооценка может навредить как в профессии, так и в личной жизни.

Лев

Не позволяйте себе дурных поступков и злых мыслей – только так вам удастся оградить себя от негатива со стороны окружающих, которые в это время могут быть крайне неадекватными.

Дева

Романтическое свидание, даже если оно было назначено заранее, лучше перенести на другое время: любой – самый незначительный – повод может привести к серьезному конфликту вплоть до расставания.

Весы

Усталость, которое вы можете почувствуете в эти дни, как ни странно, «лечится» работой: правда, она должна быть не обычной, а любимой – хобби, как всегда, избавит вас от негативных эмоций.

Скорпион

Не встревайте в чужую ссору, даже если вам будет казаться, что ваше вмешательство необходимо: конфликтующие разберутся без вас, а вы рискуете оказаться виноватым для всех сторон.

Стрелец

Не давайте никому спровоцировать себя на выброс негативных эмоций – жалеющих сделать это, подпитавшись вашей энергией, к сожалению, будет много – не идите у них на поводу.

Козерог

Не стоит выяснять отношения с позиции силы: победить в споре вам, скорее всего, все равно не удастся, а выглядеть в данной ситуации вы будет не самым лучшим образом, так что лучше не позориться.

Водолей

Любые встречи с друзьями или родственниками чреваты ссорой, которая вспыхнет внезапно, но при этом продлится долго, поэтому такого рода мероприятия желательно перенести хотя бы на пару дней.

Рыбы

Будет логично посвятить финал рабочей недели вылазке на природу: если у вас по какой-то причине не будет возможности выехать за город, отправляйтесь в парк – вы почувствуете себя гораздо лучше.

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