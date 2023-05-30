Гороскоп на 31 мая для всех знаков Зодиака: день встречи с прошлым

День, когда в жизнь каждого человека, хочет он этого или нет, вторгается его прошлое.

Оно может принять любую форму – воспоминаний, встреч с некогда значимым для нас человеком, ощущение дежавю, главное, что его цель – улучшить настоящее и будущее за счет уроков, извлеченных из прошлого. От новых начинаний в это время лучше отказаться – успехом оно, увы, не увенчается.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 31 мая для Овнов

Обстоятельства, складывающиеся в этот день, могут подталкивать вас к выяснению отношений с близкими людьми – лучше перенести его на другое время: сегодня велика вероятность возникновения серьезного конфликта.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 31 мая для Тельцов

День благоприятен для тщательного анализа совершенных ранее ошибок: сделав из них выводы, вы сможете впоследствии избежать неверных шагов, подобных тем, которые уже были сделаны.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 31 мая для Близнецов

К ощущению дежавю, которое будет преследовать вас в течение всего дня, необходимо отнестись с максимальным спокойствием: они не свидетельствуют ни о чем, кроме влияния на вашу психику Луны.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 31 мая для Раков

От воспоминаний – даже приятных – лучше уходить: они будут тянуть вас назад вместо того, чтобы дать двигаться вперед – причем как в профессиональном, так и в личном плане, где возможны приятные перемены.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 31 мая для Львов

Редкой возможностью посмотреть на себя – свои действия – со стороны необходимо воспользоваться для того, чтобы понять, что вы делаете правильно, а что – нет, и скорректировать свое поведение.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 31 мая для Дев

Подумайте о том, что вам стоит изменить в отношениях с близким человеком, чтобы удалить из них негатив и внести больше позитива: если вам это удастся, можно будет говорить о начале второго медового месяца.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 31 мая для Весов

Отстаивая свою правоту, помните о том, что цель далеко не всегда оправдывает средства: не стоит говорить оппоненту того, о чем впоследствии придется пожалеть, да и повышать на него голос нежелательно.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 31 мая для Скорпионов

От самокритики – даже если вам покажется, что без нее не обойтись – сегодня лучше отказаться: ничего, кроме заниженной самооценки и связанного с этим плохого настроения, это вам не принесет.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 31 мая для Стрельцов

Будьте готовы к встрече – или звонку – человека из прошлого, разговор с которым откроет вам глаза на события, которые произошли энное время назад: открытие будет интересным и неожиданным.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 31 мая для Козерогов

Прилив энергии, который вы почувствуете в этот день – особенно во второй его половине, – позволит не только выполнить, но и перевыполнить свой профессиональный – или хозяйственный – план.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 31 мая для Водолеев

Вам звезды настоятельно рекомендуют заняться творчеством, даже если раньше вы ничего подобного не делали и считаете себя профаном в этой области: возможно, вы не только найдете дело по душе, но и заработаете.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 31 мая для Рыб

Сегодня не стоит ни с кем делиться своими планами, особенно если они касаются личной жизни: счастье, как известно, любит тишину – нарушив ее, можно в ближайшее время не рассчитывать на удачу в этой области.

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