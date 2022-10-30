Гороскоп на 31 октября для всех знаков Зодиака: день, когда можно увидеть будущее

День, когда эзотерические способности могут обнаружить у себя даже те, кто абсолютно в них не верит.

Необходимо обращать внимание на любые знаки, которые могут предсказать будущее – от гороскопов и гаданий на картах до статей серьезных аналитиков: в них будет содержаться зерно истины. От активных действий в это время желательно отказаться, а вот составлять планы на ближайший период можно и нужно – именно сейчас удастся учесть все важные нюансы.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 31 октября для Овнов

Одинаково успешными будут дела – как новые, только что начатые, так и старые, требующие завершения: все они принесут не только удовлетворение от хорошо сделанной работы, но и прибыль.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 31 октября для Тельцов

Вам звезды обещают успех в финансовых операциях, поэтому можно совершать перспективные сделки и подписывать важные договоры, главное – не рисковать: можно не приобрести новое, а потерять уже имеющееся.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 31 октября для Близнецов

Лучшее средство от плохого настроения – работа: придумайте себе на сегодня как можно больше дел и не заметите, как пролетит день, да и от навалившейся депрессии не останется и следа.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 31 октября для Раков

В решении зависшего вопроса поможет старый знакомый, с которым вы по какой-то причине давно не общались: обратитесь к нему за помощью, и ваши проблемы испаряться, как капли росы на солнце.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 31 октября для Львов

Космические энергии разделят сегодняшний день на две части, и если первую его половину необходимо потратить на работу, вторая идеально подойдет для отдыха – лучше всего, пассивного.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 31 октября для Дев

Возьмите в работу дела, которые вы – по самым разным причинам – долго откладывали на потом: взявшись за них сегодня, вы очень быстро наверстаете упущенное и сможете начать работу над новыми проектами.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 31 октября для Весов

В этот день необходимо максимально внимательно относиться к знакам, которые посылает вам судьбе: предсказание будущих событий может прийти из самого неожиданного источника – например, из песни по радио.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 31 октября для Скорпионов

Тем из вас, кто заранее составит подробный план на этот день, удастся решить такое количество профессиональных вопросов, на которое в другой время у вас – без преувеличения – ушла бы неделя.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 31 октября для Стрельцов

Сегодня звезды сделают представителей вашего знака как никогда красноречивыми и убедительными, поэтому на этот день можно назначать особенно важные переговоры – как деловые, так и личные.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 31 октября для Козерогов

Любые негативные высказывания в адрес окружающих вас людей вернутся к вам бумерангом, поэтому откажитесь от них, а если это окажется невозможным, хотя бы снизьте градус своих претензий.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 31 октября для Водолеев

Если вам необходимо посетить чиновничьи кабинеты, чтобы оформить важные документы, лучшего времени не найти: сегодня даже самый суровый и несговорчивый начальник будет настроен доброжелательно.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 31 октября для Рыб

Сделать день успешным во всех отношениях поможет позитивное мышление, которое пока еще никто не отменял: в любой житейской ситуации настраивайтесь на хорошее, и оно не заставит себя долго ждать.

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