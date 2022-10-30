Гороскоп на 31 октября для всех знаков Зодиака: день, когда можно увидеть будущее

День, когда эзотерические способности могут обнаружить у себя даже те, кто абсолютно в них не верит.
Необходимо обращать внимание на любые знаки, которые могут предсказать будущее – от гороскопов и гаданий на картах до статей серьезных аналитиков: в них будет содержаться зерно истины. От активных действий в это время желательно отказаться, а вот составлять планы на ближайший период можно и нужно – именно сейчас удастся учесть все важные нюансы.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 31 октября для Овнов
Одинаково успешными будут дела – как новые, только что начатые, так и старые, требующие завершения: все они принесут не только удовлетворение от хорошо сделанной работы, но и прибыль.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 31 октября для Тельцов
Вам звезды обещают успех в финансовых операциях, поэтому можно совершать перспективные сделки и подписывать важные договоры, главное – не рисковать: можно не приобрести новое, а потерять уже имеющееся.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 31 октября для Близнецов
Лучшее средство от плохого настроения – работа: придумайте себе на сегодня как можно больше дел и не заметите, как пролетит день, да и от навалившейся депрессии не останется и следа.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 31 октября для Раков
В решении зависшего вопроса поможет старый знакомый, с которым вы по какой-то причине давно не общались: обратитесь к нему за помощью, и ваши проблемы испаряться, как капли росы на солнце.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 31 октября для Львов
Космические энергии разделят сегодняшний день на две части, и если первую его половину необходимо потратить на работу, вторая идеально подойдет для отдыха – лучше всего, пассивного.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 31 октября для Дев
Возьмите в работу дела, которые вы – по самым разным причинам – долго откладывали на потом: взявшись за них сегодня, вы очень быстро наверстаете упущенное и сможете начать работу над новыми проектами.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 31 октября для Весов
В этот день необходимо максимально внимательно относиться к знакам, которые посылает вам судьбе: предсказание будущих событий может прийти из самого неожиданного источника – например, из песни по радио.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 31 октября для Скорпионов
Тем из вас, кто заранее составит подробный план на этот день, удастся решить такое количество профессиональных вопросов, на которое в другой время у вас – без преувеличения – ушла бы неделя.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 31 октября для Стрельцов
Сегодня звезды сделают представителей вашего знака как никогда красноречивыми и убедительными, поэтому на этот день можно назначать особенно важные переговоры – как деловые, так и личные.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 31 октября для Козерогов
Любые негативные высказывания в адрес окружающих вас людей вернутся к вам бумерангом, поэтому откажитесь от них, а если это окажется невозможным, хотя бы снизьте градус своих претензий.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 31 октября для Водолеев
Если вам необходимо посетить чиновничьи кабинеты, чтобы оформить важные документы, лучшего времени не найти: сегодня даже самый суровый и несговорчивый начальник будет настроен доброжелательно.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 31 октября для Рыб
Сделать день успешным во всех отношениях поможет позитивное мышление, которое пока еще никто не отменял: в любой житейской ситуации настраивайтесь на хорошее, и оно не заставит себя долго ждать.
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