Гороскоп на 31 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя изменять себе

День, когда – под влиянием лунных энергий – человек может изменить себе, приняв на веру мнение других.

Измена самому себе, совершенная таким образом, негативно отразится на внутреннем мире человека и, как следствие, его настроении, причем на довольно долгое время. Необходимо уделять максимум времени близким людям – прежде всего детям, в противном случае впоследствии придется жалеть о том, что взрослые их, как говорят в таких случаях, упустили.

Овен

Выпады недоброжелательных – а то и неадекватных – людей необходимо оставить без внимания: доказать что-нибудь такому "собеседнику" не удастся, так зачем напрасно портить себе нервы.

Телец

День благоприятен для финансовых операций, особенно тех, в которых важно соблюсти баланс: вы легко сведете дебет с кредитом, даже если речь будет идти всего лишь о семейном бюджете.

Близнецы

Велика вероятность того, что кто-то из коллег попросит вас взять на себя некоторую часть своей работы – лучше отказаться от такого предложения, ни денег, ни славы, ни благодарности оно вам не принесет.

Рак

Вам – как главным домоседам Зодиака – придется выйти из зоны комфорта и двигаться к цели с несвойственными вам упорством и настойчивостью: такая тактика очень быстро позволит добиться своего.

Лев

Лгать любимому человеку – даже во спасение – нежелательно в любой день, но сегодня обман будет особенно опасным: он очень скоро обнаружится, нанеся отношениям непоправимый вред.

Дева

Пополнить запас энергии, недостаток которой сегодня будет ощущаться как никогда остро, можно будет, занявшись любимым делом: необходимо обязательно найти для него время.

Весы

Не стоит принимать подарки от неприятных вам людей, если же таковые уже имеются у вас в доме, лучше от них избавиться – например, передарить тем, кто что-то подобное коллекционирует, а потому оценит по достоинству.

Скорпион

Нежелательно никому ничего опрометчиво обещать, особенно если у вас есть сомнения в том, что вы сможете сдержать слово, в противном случае вы можете оказаться в неприятной ситуации.

Стрелец

День благоприятен для того, чтобы начать жизнь с чистого листа: главное, закончить все начатые ранее дела, иначе они будут отбирать силы, которые необходимы для движения вперед, и, напротив, оттягивать назад.

Козерог

Не стоит верить на слово человеку, которого вы мало знаете – скорее всего, его предложение неплохо заработать, почти ничего при этом не сделав, окажется бесплатным сыром, лежащим в мышеловке.

Водолей

При малейшей возможности сегодня, несмотря на будний день, желательно выехать на природу – особенно в лес или к реке: свежий воздух благотворно повлияет как на физическое, так и на моральное состояние.

Рыбы

День, когда спортивная нагрузка – вопреки ожиданиям – может принести вред в виде травм или обострения хронических заболеваний: рекомендуется отказаться от таких занятий и даже просто резких движений.

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