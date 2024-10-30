Гороскоп на 31 октября для всех знаков Зодиака: не самый легкий день лунного календаря

Не самый легкий день лунного календаря, который, тем не менее, можно пережить, особенно если приложить усилия.

Даже символичен тот факт, что в нынешнем году он совпадает с Хэллоуином – днем разгула темных сил. Справиться с ними не так сложно, как кажется многим из нас. В это время нельзя задумывать что-либо плохое против других людей и заниматься самокритикой, высказывать недобрые пожелания в адрес окружающих и обвинять себя в сложившейся жизненной ситуации, думать плохо о себе и людях вокруг. Те, кому удастся уберечь себя от негативных мыслей, слов и действий, уже к вечеру почувствуют, что выдержали испытание, которому подвергли их звезды.

Овен

Даже если тема спора, в который будут втягивать вас окружающие – например, коллеги– заденет вас за живое, не поддавайтесь соблазну доказать свою правоту: ничего кроме морального истощения вы не добьетесь.

Телец

Нежелание что-либо делать сегодня будет связано не с ленью, а с усталостью, поэтому – при первой же возможности – нужно рать тайм-аут и отдыхать: при таком режиме вы за день успеете сделать все, что наметили.

Близнецы

Постарайтесь воздержаться от негативных мыслей, которые сегодня – как назло – будут лезть в голову: материализовавшись, они могут доставить вам массу неприятностей, так что усилием воли гоните их прочь.

Рак

Сложные профессиональные проекты сегодня окажутся вам не под силу, так что не стоит даже браться за них, а вот для подготовки к ним время максимально благоприятно – на ни и нужно сосредоточиться.

Лев

Конфликты между близкими могут всерьез осложнить вашу жизнь, поэтому в ваших интересах развести их в разные стороны, чтобы они не пересекались до того момента, пока они окончательно не успокоятся.

Дева

Сегодня вы можете услышать много критических замечаний в свой адрес, но обращать внимание нужно только на те, которые выскажут близкие вам людьми, поскольку они – в отличие от других – желают вам добра.

Весы

На работе сегодня нужно вести себя тише воды ниже травы и заниматься только выполнением своих непосредственных обязанностей: сплетни с коллегами, особенно если они касаются начальства, под запретом.

Скорпион

Нервное напряжение, которое вы будете ощущать с самого утра, может испортить вам день не только в профессиональном, но и в личном плане: чтобы этого избежать, необходимо переключаться на приятные моменты.

Стрелец

Рекомендации звезд, которые сегодня советуют как можно больше отдыхать, не стоит понимать буквально: чтобы восстановить силы нужно не лежать на диване, а время от времени менять занятия.

Козерог

Работа, которая всегда отвлекает вас от окружающей действительности, сегодня поможет справиться с сильным моральным напряжением, которое может перейти в депрессию, так что желательно сосредоточиться на ней.

Водолей

Вашему знаку звезды советуют посвятит день отдыху, но – с одним условием – он должен быть максимально активным, только так вы сможете восстановить силы, необходимые вам для жизни и работы.

Рыбы

Нежелательно проводить деловые переговоры: найти общий язык с партнерами все равно не удастся, поэтому вероятность планируемой в результате сделки придется поставить под большой вопрос.

Читайте также: