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Гороскоп на 31 января – 1 февраля для всех знаков Зодиака: дни, которые астрологи называют революционными

Гороскоп на 31 января – 1 февраля для всех знаков Зодиака: дни, которые астрологи называют революционными

Гороскоп на 31 января – 1 февраля для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

21-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, астрологи называют "революционным". 

В это время можно приступать к реализации любого – даже очень сложного – проекта, но – с одним условием: они должны коренным образом отличаться от всего, что было сделано ранее. Таким образом удастся открыть новую профессиональную страницу, что самым позитивным образом скажется на карьерном росте и связанном с ним авторитете. В это время также хорошие результаты даст не одиночная, а коллективные деятельность: заручившись помощью и поддержкой коллег, можно будет покорить любые вершины.

Овен 

Несмотря на то, что недостатка в энергии в эти дни не будет, тратить ее необходимо разумно, иначе можно растранжирить силы на решение второстепенных задач, а на действительно важное дело их не хватит. 

Телец 

Помогать окружающим вас людям не только можно, но и нужно, но о себе забывать не следует – стоит помнить о том, что никто, кроме вас самих, о ваших интересах не подумает. 

Близнецы 

Говорить "нет" нужно уметь всегда, но в эти дни – особенно: слишком много людей – от близких до совсем незнакомых – захотят за ваш счет устроить свои дела, а вы в результате останетесь ни с чем. 

Рак 

Появление в вашей жизни человека, которого вы давно не встречались, принесет вам не только радость от общих воспоминаний, но и реальную пользу: возможно, он продвинет вас по карьерной лестнице. 

Лев 

Представителям вашего знака в эти дни – единственном во всем Зодиаке – нужно отказаться от штурма новых профессиональных вершин, а потратить время на подтягивание накопленных "хвостов". 

Дева 

Возможно, профессиональное предложение, которые вы получите в это время, покажется вам слишком скромным для профессионала такого высокого ранга, но звезды советуют не торопиться с выводами. 

Весы 

Несмотря на плотную рабочую занятость, необходимо найти время для общения с самыми близким – своей семьей: в последнее время им не хватает вашего внимания – надо исправлять положение. 

Скорпион 

Тем из вас, кто умудрился не так давно поссориться с лучшим другом, звезды рекомендуют использовать благоприятную энергетику этих дней, чтобы восстановить отношения в полном их объеме. 

Стрелец 

Свои многочисленные таланты нельзя растрачивать на пустяки в любое время, но в эти дни – особенно: сосредоточьтесь на занятии, которое принесет вам не только деньги, но и славу, и "бейте" только в эту точку. 

Козерог 

Прекрасное время для деловых переговоров: партнеры с готовностью будут идти навстречу, уступая даже в самых спорных пунктах договора – стоит воспользоваться благоприятными обстоятельствами. 

Водолей 

Не стоит утешать близкого человека ложью во спасение – он все равно не поверит в то, что вы скажете, а отношения таким образом можно будет испортить – причем не на время, а на всегда. 

Рыбы 

Отстаивать свое мнение не только можно, но и нужно, вот только способы желательно использовать интеллигентные: повышенный тон и резкие, граничащие с оскорблениями, слова – не лучший способ убеждения. 

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