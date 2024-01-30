Гороскоп на 31 января – 1 февраля для всех знаков Зодиака: дни, которые астрологи называют революционными

21-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, астрологи называют "революционным".
В это время можно приступать к реализации любого – даже очень сложного – проекта, но – с одним условием: они должны коренным образом отличаться от всего, что было сделано ранее. Таким образом удастся открыть новую профессиональную страницу, что самым позитивным образом скажется на карьерном росте и связанном с ним авторитете. В это время также хорошие результаты даст не одиночная, а коллективные деятельность: заручившись помощью и поддержкой коллег, можно будет покорить любые вершины.
Овен
Несмотря на то, что недостатка в энергии в эти дни не будет, тратить ее необходимо разумно, иначе можно растранжирить силы на решение второстепенных задач, а на действительно важное дело их не хватит.
Телец
Помогать окружающим вас людям не только можно, но и нужно, но о себе забывать не следует – стоит помнить о том, что никто, кроме вас самих, о ваших интересах не подумает.
Близнецы
Говорить "нет" нужно уметь всегда, но в эти дни – особенно: слишком много людей – от близких до совсем незнакомых – захотят за ваш счет устроить свои дела, а вы в результате останетесь ни с чем.
Рак
Появление в вашей жизни человека, которого вы давно не встречались, принесет вам не только радость от общих воспоминаний, но и реальную пользу: возможно, он продвинет вас по карьерной лестнице.
Лев
Представителям вашего знака в эти дни – единственном во всем Зодиаке – нужно отказаться от штурма новых профессиональных вершин, а потратить время на подтягивание накопленных "хвостов".
Дева
Возможно, профессиональное предложение, которые вы получите в это время, покажется вам слишком скромным для профессионала такого высокого ранга, но звезды советуют не торопиться с выводами.
Весы
Несмотря на плотную рабочую занятость, необходимо найти время для общения с самыми близким – своей семьей: в последнее время им не хватает вашего внимания – надо исправлять положение.
Скорпион
Тем из вас, кто умудрился не так давно поссориться с лучшим другом, звезды рекомендуют использовать благоприятную энергетику этих дней, чтобы восстановить отношения в полном их объеме.
Стрелец
Свои многочисленные таланты нельзя растрачивать на пустяки в любое время, но в эти дни – особенно: сосредоточьтесь на занятии, которое принесет вам не только деньги, но и славу, и "бейте" только в эту точку.
Козерог
Прекрасное время для деловых переговоров: партнеры с готовностью будут идти навстречу, уступая даже в самых спорных пунктах договора – стоит воспользоваться благоприятными обстоятельствами.
Водолей
Не стоит утешать близкого человека ложью во спасение – он все равно не поверит в то, что вы скажете, а отношения таким образом можно будет испортить – причем не на время, а на всегда.
Рыбы
Отстаивать свое мнение не только можно, но и нужно, вот только способы желательно использовать интеллигентные: повышенный тон и резкие, граничащие с оскорблениями, слова – не лучший способ убеждения.
Читайте также:
- Год Зеленого Деревянного Дракона: что нам принесет 2024 и кому особенно повезет в это время
- Китайский гороскоп по знакам на 2024 год Зеленого Деревянного Дракона
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 29 января – 4 февраля
- Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 29 января по 4 февраля