Гороскоп на 31 января – 1 февраля для всех знаков Зодиака: дни, которые астрологи называют революционными

В это время можно приступать к реализации любого – даже очень сложного – проекта, но – с одним условием: они должны коренным образом отличаться от всего, что было сделано ранее. Таким образом удастся открыть новую профессиональную страницу, что самым позитивным образом скажется на карьерном росте и связанном с ним авторитете. В это время также хорошие результаты даст не одиночная, а коллективные деятельность: заручившись помощью и поддержкой коллег, можно будет покорить любые вершины.

Овен

Несмотря на то, что недостатка в энергии в эти дни не будет, тратить ее необходимо разумно, иначе можно растранжирить силы на решение второстепенных задач, а на действительно важное дело их не хватит.

Телец

Помогать окружающим вас людям не только можно, но и нужно, но о себе забывать не следует – стоит помнить о том, что никто, кроме вас самих, о ваших интересах не подумает.

Близнецы

Говорить "нет" нужно уметь всегда, но в эти дни – особенно: слишком много людей – от близких до совсем незнакомых – захотят за ваш счет устроить свои дела, а вы в результате останетесь ни с чем.

Рак

Появление в вашей жизни человека, которого вы давно не встречались, принесет вам не только радость от общих воспоминаний, но и реальную пользу: возможно, он продвинет вас по карьерной лестнице.

Лев

Представителям вашего знака в эти дни – единственном во всем Зодиаке – нужно отказаться от штурма новых профессиональных вершин, а потратить время на подтягивание накопленных "хвостов".

Дева

Возможно, профессиональное предложение, которые вы получите в это время, покажется вам слишком скромным для профессионала такого высокого ранга, но звезды советуют не торопиться с выводами.

Весы

Несмотря на плотную рабочую занятость, необходимо найти время для общения с самыми близким – своей семьей: в последнее время им не хватает вашего внимания – надо исправлять положение.

Скорпион

Тем из вас, кто умудрился не так давно поссориться с лучшим другом, звезды рекомендуют использовать благоприятную энергетику этих дней, чтобы восстановить отношения в полном их объеме.

Стрелец

Свои многочисленные таланты нельзя растрачивать на пустяки в любое время, но в эти дни – особенно: сосредоточьтесь на занятии, которое принесет вам не только деньги, но и славу, и "бейте" только в эту точку.

Козерог

Прекрасное время для деловых переговоров: партнеры с готовностью будут идти навстречу, уступая даже в самых спорных пунктах договора – стоит воспользоваться благоприятными обстоятельствами.

Водолей

Не стоит утешать близкого человека ложью во спасение – он все равно не поверит в то, что вы скажете, а отношения таким образом можно будет испортить – причем не на время, а на всегда.

Рыбы

Отстаивать свое мнение не только можно, но и нужно, вот только способы желательно использовать интеллигентные: повышенный тон и резкие, граничащие с оскорблениями, слова – не лучший способ убеждения.

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