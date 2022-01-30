Гороскоп на 31 января для всех знаков Зодиака: день, когда можно не сдерживать эмоции

Негативная энергетика дня, вырвавшись наружу, может привести к самым непредсказуемым последствиям.
Ощущение бессилия – как физического, так и морального – не даст полноценно работать, поэтому можно не сдерживать рвущиеся наружу эмоции. Разрешается бить посуду (лучше ненужную), рвать бумагу (желательно подлежащую утилизации) и кричать (разумеется, в помещении, изолированном от окружающем). Главное, чтобы в процессе освобождения от негатива не пострадал никто из окружающих.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 31 января для Овнов
Как известно, береженого бог бережет: не стоит ходить в одиночестве по безлюдным улицам в темное время суток и доверять незнакомым людям – слишком велик риск стать жертвой грабителей.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 31 января для Тельцов
Работая за себя и за своих коллег, легко можно не рассчитать свои силы и сделать ошибку, которая в будущем может дорого стоить, поэтому лучше предоставить другим возможность заниматься своими делами.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 31 января для Близнецов
Не стоит отметать ни одну профессиональную идею, какой бы фантастической она вам ни казалась: возможно, вскоре сложатся благоприятные условия для ее реализации, нужно только подождать.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 31 января для Раков
Энергии в этот день будет много, но это не значит, что ее можно тратить бездумно: необходимо определить самые важные задачи и направить все силы прежде всего на их решение, отложив все остальное на потом.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 31 января для Львов
Ввиду возможности возникновения непредвиденных ситуаций от любых профессиональных дел – особенно серьезных, лучше отказаться: не произойдет ничего страшного, если вы перенесете их на пару дней.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 31 января для Дев
Сегодня не стоит принимать важные решения: вам не удастся объективно оценить все факторы за и против, поэтому легко сделать ошибку, которую потом придется долго исправлять.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 31 января для Весов
Очень важно максимально ограничить общение с близким человеком, в противном случае возникшая из-за ерунды ссора может надолго расстроить ваши с ним благополучные во всех смыслах отношения.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 31 января для Скорпионов
Негативную энергию, которая будет переполнять вас в это время, рекомендуется выплеснуть, делая уборку в доме, занимаясь – по возможности, конечно – спортом или уделив время своему хобби.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 31 января для Стрельцов
Не желайте никому зла – даже тем, кто этого заслуживает: в этот день ваши слова легко и быстро могут стать реальностью, а вы в самом скором времени узнаете, что такое бумеранг.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 31 января для Козерогов
День рекомендуется провести в покое и одиночестве, но это не значит, что можно бездельничать, просто постарайтесь выбрать неспешное и несуетное занятие – например, разберите архив фотографий.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 31 января для Водолеев
Получив нагоняй от начальства, не спешите впадать в отчаяние: лучше сделайте выводы из своих ошибок и как можно быстрее исправьте их – ваш руководитель обязательно это оценит.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 31 января для Рыб
Слабость, которую вы можете испытать в этот день, будет обусловлена накопившейся усталостью, так что имеет смысл отвлечься от дел, которые никогда не переделаешь, и немного отдохнуть.
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