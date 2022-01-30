Гороскоп на 31 января для всех знаков Зодиака: день, когда можно не сдерживать эмоции

Гороскоп на 31 января для всех знаков Зодиака: день, когда можно не сдерживать эмоции

Негативная энергетика дня, вырвавшись наружу, может привести к самым непредсказуемым последствиям.

Ощущение бессилия – как физического, так и морального – не даст полноценно работать, поэтому можно не сдерживать рвущиеся наружу эмоции. Разрешается бить посуду (лучше ненужную), рвать бумагу (желательно подлежащую утилизации) и кричать (разумеется, в помещении, изолированном от окружающем). Главное, чтобы в процессе освобождения от негатива не пострадал никто из окружающих.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 31 января для Овнов

Как известно, береженого бог бережет: не стоит ходить в одиночестве по безлюдным улицам в темное время суток и доверять незнакомым людям – слишком велик риск стать жертвой грабителей.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 31 января для Тельцов

Работая за себя и за своих коллег, легко можно не рассчитать свои силы и сделать ошибку, которая в будущем может дорого стоить, поэтому лучше предоставить другим возможность заниматься своими делами.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 31 января для Близнецов

Не стоит отметать ни одну профессиональную идею, какой бы фантастической она вам ни казалась: возможно, вскоре сложатся благоприятные условия для ее реализации, нужно только подождать.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 31 января для Раков

Энергии в этот день будет много, но это не значит, что ее можно тратить бездумно: необходимо определить самые важные задачи и направить все силы прежде всего на их решение, отложив все остальное на потом.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 31 января для Львов

Ввиду возможности возникновения непредвиденных ситуаций от любых профессиональных дел – особенно серьезных, лучше отказаться: не произойдет ничего страшного, если вы перенесете их на пару дней.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 31 января для Дев

Сегодня не стоит принимать важные решения: вам не удастся объективно оценить все факторы за и против, поэтому легко сделать ошибку, которую потом придется долго исправлять.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 31 января для Весов

Очень важно максимально ограничить общение с близким человеком, в противном случае возникшая из-за ерунды ссора может надолго расстроить ваши с ним благополучные во всех смыслах отношения.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 31 января для Скорпионов

Негативную энергию, которая будет переполнять вас в это время, рекомендуется выплеснуть, делая уборку в доме, занимаясь – по возможности, конечно – спортом или уделив время своему хобби.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 31 января для Стрельцов

Не желайте никому зла – даже тем, кто этого заслуживает: в этот день ваши слова легко и быстро могут стать реальностью, а вы в самом скором времени узнаете, что такое бумеранг.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 31 января для Козерогов

День рекомендуется провести в покое и одиночестве, но это не значит, что можно бездельничать, просто постарайтесь выбрать неспешное и несуетное занятие – например, разберите архив фотографий.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 31 января для Водолеев

Получив нагоняй от начальства, не спешите впадать в отчаяние: лучше сделайте выводы из своих ошибок и как можно быстрее исправьте их – ваш руководитель обязательно это оценит.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 31 января для Рыб

Слабость, которую вы можете испытать в этот день, будет обусловлена накопившейся усталостью, так что имеет смысл отвлечься от дел, которые никогда не переделаешь, и немного отдохнуть.

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