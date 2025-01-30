Гороскоп на 31 января для всех знаков Зодиака: день, когда нужно отказаться от финансовых операций

Космическая энергетика, как правило, делит нынешний день на две части – до и послеобеденное время.

С утра практически невозможно будет сделать что-либо толковое, поэтому желательно посвятить эти часы малозначительным, рутинным делам, которые не требуют особого внимания и всплеска творческого вдохновения. Впрочем, можно потратить первую половину дня и на отдых: он позволит накопить достаточное количество сил, которые сделают возможной ударную работу во второй его половине. Также очень важно отказаться от финансовых операций любой сложности – успешными они не станут, скорее, наоборот.

Овен

Для вас главной проблемой дня станет агрессия окружающих, которой не удастся избежать даже в собственной семье, а единственный способ не встрять в конфликт – не реагировать на враждебные выпады.

Телец

Не стоит допускать резких высказываний в адрес окружающих – как близких, так и не очень – людей, вспыхнувшая в результате конфликтная ситуация может выйти из-под контроля и негативно отразиться на отношениях.

Близнецы

Открыть глаза на истинную сущность человека из близкого окружения представителям вашего знака может открыть… сон, который приснится нынешней ночи: постарайтесь его не игнорировать.

Рак

Не стоит уподобляться человеку, который решит словом или делом задеть вас за живое, отвечая ему симметрично: на самом деле, если вы захотите ему отомстить, проигнорируйте его злобные выпады.

Лев

Любые критические замечания, от кого бы они не исходили, не будут нести никакого конструктива – скорее всего, окажется, что они продиктованы банальной завистью, которую испытывают высказывающие их люди.

Дева

От вероятных сегодня грустных мыслей отвлечет физическая нагрузка – например, работа на даче, где уже пора готовиться к лету, или в доме: после такой «зарядки» обязательно улучшится даже очень плохое настроение.

Весы

Генеральная уборка, коль скоро вы решите затеять ее сегодня, вряд ли порадует вас своим результатом: все – как назло! – будет валиться из рук, а, значит, вместо порядка вы получите еще больший хаос.

Скорпион

Почувствовав недомогание, позвоните непосредственному начальству и попросите у него отгул: переутомление, которое и вызвало эти – неприятные – симптомы, лечится только отдыхом, чем вам и нужно заняться сегодня.

Стрелец

Узнав, что кто-то из друзей собрался покинуть вашу жизнь, не печальтесь: скорее всего, ваши отношения давно себя исчерпали, поэтому держаться за них смысла не имеет – лучше освободить место для нового друга.

Козерог

Энергию, которая так и подталкивает к ссорам и конфликтам, рекомендуется направить в мирное русло – лучше всего, несмотря на финал рабочей недели, загрузить себя работой, чтобы не было времени вверх посмотреть.

Водолей

Можно подписывать важные документы, касающиеся самых разных сфер жизни, главное – внимательно изучать текст каждого из них: вряд ли вас кто-то захочет обмануть сознательно, но ошибку исключать нельзя.

Рыбы

Активно действовать – как на работе, так и дома – в финале рабочей недели нежелательно, а вот планировать – причем, максимально подробно – дела, за которые вы приметесь уже в понедельник, не только можно, но и нужно.

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