Гороскоп на 4-5 декабря для всех знаков Зодиака: дни, когда нужно обратить внимание на новые идеи

22-й лунный день, который растянется почти на двое календарных суток, идеально подходит для планирования действий во всех сферах жизни.

Особенное внимание необходимо обратить на появившиеся в это время идеи, причем чем фантастичнее они окажутся, тем больше у них шансов на успешное воплощение в жизнь. Так же в это время – впрочем, как и всегда – надо быть очень бережными по отношению к близким людям: их ни в коем случае нельзя обижать и обманывать.

Овен

Не стоит приступать к реализации важных профессиональных проектов: успеха все равно достичь не удастся, поскольку эти дни – не лучшее время для начинаний, а время и силы будут потрачены зря.

Телец

Дни благоприятны не столько для действий, сколько для размышлений, на которых звезды и рекомендуют вам сосредоточиться: чем тщательнее вы все обдумываете, тем проще вам будет это совершить.

Близнецы

Не увлекайтесь решением проблем близкого человека – родственника или ребенка, в противном случае он никогда не научится решать их самостоятельно и все время будет рассчитывать на вас.

Рак

Сложные профессиональные задачи в это время лучше не решать – на них не хватит ни сил, ни – что немаловажно – желания, лучше подтянуть существующие "хвосты", чтобы они не тормозили ваше движение вперед.

Лев

Не игнорируйте информацию, которая будет поступать к вам в эти дни: среди малозначительных фактов, попадутся те, которые в ближайшее время пригодятся вам в работе, дав преимущество перед коллегами.

Дева

Давать согласие на брак с близким человеком можно только в том случае, если вы на все сто процентов уверены в своих и его чувствах, в противном случае лучше дать себе еще немного времени на размышления.

Весы

Решая, как поступить в том или ином случае, постарайтесь как можно меньше колебаться: для представителей вашего знака это будет непросто, но надо выбрать один вариант решения и придерживаться его.

Скорпион

Любое добро, сделанное в это время, возвращается к своему "автору" в многократном размере, поэтому не стоит скупиться на благодеяния, которые потребует сегодня от вас жизнь.

Стрелец

Минимизируйте общение с людьми, которые отвлекают вас от работы: если не можете отдалить их от себя решительным образом, придумайте какой-то благовидный предлог, который помешает им отвлекать вас.

Козерог

Профессиональный тупик, который вы можете ощутить в эти дни, не приговор: достаточно успокоиться и проанализировать все факторы, влияющие на ситуацию, как решение придет само собой.

Водолей

Слушая, что вам говорят окружающие вас люди, обращайте внимание не только на слова, но и на мимику и жесты: в таком случае недоброжелательно настроенному человеку не удастся ввести вас в заблуждение.

Рыбы

Если вы чувствуете, что вы достаточно преуспели в своей профессиональной сфере и представляете серьезную ценность как эксперт, подумайте о смене места работы на то, где вы сможете принести больше пользы.

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