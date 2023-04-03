Гороскоп на 4 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда силы зла провоцируют на плохие поступки

День, когда на поверхность выходят силы зла, цель которых – провоцировать людей на злые мысли и неблагородные поступки.
От того, насколько у человека хватит сил – и желания – противиться негативному влиянию, во многом зависит его будущее: очистить испорченную карму будет совсем непросто, а в особо сложных случаях и вовсе невозможно. Увидев, что кого-то несправедливо обижают, нужно вмешаться и прийти на помощь – судьба отблагодарит за доброе дело.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 4 апреля для Овнов
Новый проект, начатый в этот день, вряд ли увенчается успехом, поэтому приступать к таким делам желательно только в случае крайней необходимости, еще лучше – повременить с ними.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 4 апреля для Тельцов
Звезды рекомендуют провести нынешний день в одиночестве, но коль скоро такой возможности не представится, постарайтесь хотя бы как можно меньше общаться с окружающими вас людьми.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 4 апреля для Близнецов
Сил для серьезных свершений – как физических, так и моральных – сегодня будет явно недостаточно, но и бездействовать нельзя, поэтому подберите себе какое-то необременительное, но интересное занятие.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 4 апреля для Раков
Людей, желающих – путем провокаций и немотивированной агрессии – сбить вас с позитивного настроения, окажется предостаточно, ваша задача – не поддаться на их действия и сохранять спокойствие.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 4 апреля для Львов
Не встревайте в ссоры сами и не давайте конфликтовать другим: авторитет, которым вы пользуетесь у окружающих, позволит вам повлиять даже на тех, кто никогда не прислушивается к чужому мнению.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 4 апреля для Дев
Не стоит прислушиваться к чужим разговорам и советам, которые вам могут давать без просьбы с вашей стороны – информация, которую вы в результате получите, вместо пользы принесет вам вред.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 4 апреля для Весов
Планировать работу над новым проектом необходимо только после того, как будет проведена работа над предыдущими ошибками и сделаны выводы о том, как предотвратить их в будущем.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 4 апреля для Скорпионов
Сны, которые вы увидите нынешней ночью, могут подсказать вам единственно правильное решение важного для вас вопроса, главное, правильно истолковать его символы.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 4 апреля для Стрельцов
Ваша фирменная вспыльчивость часто подводит вас, заставляя вмешиваться в конфликты, поэтому сегодня, прежде чем резко ответить на чьи-то неосторожные слова, сосчитайте до десяти.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 4 апреля для Козерогов
Лень, которая одолеет вас сегодня с самого утра, вполне понятна – в последнее время вы много и напряженно работали, поэтому заслужили хотя бы непродолжительный отдых.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 4 апреля для Водолеев
Обратите внимание на свое настроение: если на душе легко, значит, все в вашей жизни идет правильно, если ощущаете тоску и тяжесть, подумайте о том, как вы можете все изменить.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 4 апреля для Рыб
Важное решение, необходимость которого стоит перед вами уже довольно давно, не стоит принимать сгоряча – необходимо все продумать и взвесить все за и против, а это возможно только в спокойном состоянии.
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