Гороскоп на 4 августа для всех знаков Зодиака: день, когда можно будет обмануть любого

День, когда обманутыми могут оказаться даже те, кто сам привык обманывать других, о более простодушных людях и говорить нечего.

Необходимо проявлять максимальную осторожность – особенно в отношениях с малознакомыми людьми, от которых не знаешь, чего ждать. Впрочем, даже старые друзья и родственники в это время могут обернуться негативной стороной, что станет неприятным сюрпризом, так что лучше общаться с ними как можно меньше. Уже завтра, когда влияние Луны сменит знак с «минуса» на «плюс», можно будет вернуться к обычному режиму в общении.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 августа для Овнов

Представителям вашего знака необходимо сохранять максимальное спокойствие по отношению к коллегам – возможно, сегодня кто-то из них захочет вывести вас из себя – надо лишить их этого удовольствия.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 августа для Тельцов

Не допускайте ссор с любимым человеком – они могут возникнуть на пустом месте, но развиться в полноценный конфликт, выйти из которого будет совсем непросто, а особо сложных случаях и невозможно.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 августа для Близнецов

Выяснение отношений с кем бы то ни было лучше перенести на другой день – сегодня вы можете не сдержаться и сказать собеседнику нечто такое, после чего любая беседа станет совершенно бесполезной.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 августа для Раков

Вам звезды советуют заняться любимым делом – наведением порядка в доме, но основное внимание нужно уделить не чистоте – а ней и так все в порядке, а вещам, которые захламляют жилье – некоторым из них пора на помойку.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 августа для Львов

Если вам – как бы вы ни старались – в который раз не удается что-то сделать, значит, судьба подает вам знак: возможно, вам по каким-то – объективным или субъективным причинам – вам не стоит этим заниматься.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 августа для Дев

В этот день необходимо отказаться от любых – даже самых незначительных – финансовых операций: велика вероятность ошибки, которая вместо ожидаемой прибыли приведет к досадным потерям.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 августа для Весов

Приступ самокритики, которые может случиться с вами сегодня, пользы не принесет, а вот вреда – сколько угодно, поэтому вместо недостатков имеет смысл поискать у себя достоинства и сконцентрироваться на них.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 августа для Скорпионов

Не давайте возможности токсичным людям подпитываться вашей энергией – не реагируйте на их злобные выпады: это лучшее, что вы сегодня можете сделать для себя и худшее – для них.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 августа для Стрельцов

Необходимо быть осторожными по отношению к тем, кто проявит интересы к вашей профессиональной деятельности – не стоит говорить о своих планах, если, конечно, вы не хотите, чтобы вместо вас их реализовали другие.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 августа для Козерогов

Принимая важное жизненное – или профессиональное – решение, вы не сможете просчитать все риски, поэтому желательно от него отказаться – то, что вы получите в результате, вас вряд ли порадует.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 августа для Водолеев

Возможное появление человека из прошлого, скорее всего, окажется неприятным, поэтому – если будет хоть малейшая возможность – желательно отказаться от общения с ним – даже виртуального, не говоря уже о реальном.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 4 августа для Рыб

Постарайтесь не нагружать своими проблемами пожилых родственников: их энергетика, и без того слабая, сейчас и вовсе стремится к нулю, а, поскольку помочь они вам все равно ничем не смогут, лучше их не расстраивать.

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