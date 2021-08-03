Гороскоп на 4 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно сохранять спокойствие

Гороскоп на 4 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно сохранять спокойствие

День, когда необходимо оставаться не только спокойными и уверенными в себе, но и честными.

Любая ложь, сказанная в это время, рано или поздно обнаружится и в результате не лучшим образом отразится на жизни – как нынешней, так и будущей. Стоит также отказаться от агрессии, злости и зависти: они не останутся безнаказанными и обернутся против тех, кто их испытывает и выказывает.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 4 августа для Овнов

Не стоит тратить время на решение профессиональных вопросов, все равно практической пользы от этого будет немного, лучше – несмотря на будний день – сосредоточиться на изрядно запущенных домашних делах.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 4 августа для Тельцов

Без последствий пережить день поможет столь редкое чувство меры, которое рекомендуется соблюдать во всем, начиная с пищевого рациона и заканчивая поведением – от чрезмерных эмоций лучше отказаться.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 4 августа для Близнецов

Самое главное в этот день – отказаться от того, что отжило свой век, будь то отношения, профессиональные проекты или вещи – последние, кстати, лучше пожертвовать тем, кто в них нуждается.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 4 августа для Раков

Желание профессионального оппонента, с которым у вас не так давно вышла размолвка, признать свою неправоту и помириться, будет неожиданным, но приятным сюрпризом – важно пойти ему навстречу.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 4 августа для Львов

В этот день можно найти общий язык с любым – даже самым несговорчивым и строптивым – партнером по работе: воспользуйтесь шансом договориться и решить важный профессиональный вопрос.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 4 августа для Дев

День максимально благоприятен для запуска нового проекта – особенно это касается тех, чья работа так или иначе связана с творчеством, но и представители других профессий в стороне не останутся.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 4 августа для Весов

Поставив перед собой цель, важно идти к ней напрямую, не отвлекаясь на мелочи, которые время от времени будут возникать и требовать к себе внимания, в противном случае вы рискуете весь день топтаться на месте.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 4 августа для Скорпионов

День, когда необходимо быть скромнее и не демонстрировать окружающим собственное совершенство и превосходство, даже если объективно оно имеет место быть, – людям это гарантированно не понравится.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 4 августа для Стрельцов

Главное сегодня – соблюдать меру во всем – начиная от питания и заканчивая общением с окружающими людьми: не стоит переходить черту, отделяющую сдержанность от вседозволенности.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 4 августа для Козерогов

При первой же возможности необходимо отправляться на природу: неважно, будет это поездка к морю или на дачу в ближайшем пригороде – главное, смена картинки за окном и необходимый для здоровья свежий воздух.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 4 августа для Водолеев

Важно соблюдать максимальную осторожность в обращении с газовым и электрическим оборудованием – по возможности лучше вообще его не включать, слишком велик риск получить травму.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 4 августа для Рыб

День благоприятен для проведения финансовых операций – заключения важных контрактов и подписания деловых договоров, особенно тех, которые рассчитаны на длительную перспективу.

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