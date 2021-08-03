Гороскоп на 4 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно сохранять спокойствие

День, когда необходимо оставаться не только спокойными и уверенными в себе, но и честными.
Любая ложь, сказанная в это время, рано или поздно обнаружится и в результате не лучшим образом отразится на жизни – как нынешней, так и будущей. Стоит также отказаться от агрессии, злости и зависти: они не останутся безнаказанными и обернутся против тех, кто их испытывает и выказывает.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 4 августа для Овнов
Не стоит тратить время на решение профессиональных вопросов, все равно практической пользы от этого будет немного, лучше – несмотря на будний день – сосредоточиться на изрядно запущенных домашних делах.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 4 августа для Тельцов
Без последствий пережить день поможет столь редкое чувство меры, которое рекомендуется соблюдать во всем, начиная с пищевого рациона и заканчивая поведением – от чрезмерных эмоций лучше отказаться.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 4 августа для Близнецов
Самое главное в этот день – отказаться от того, что отжило свой век, будь то отношения, профессиональные проекты или вещи – последние, кстати, лучше пожертвовать тем, кто в них нуждается.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 4 августа для Раков
Желание профессионального оппонента, с которым у вас не так давно вышла размолвка, признать свою неправоту и помириться, будет неожиданным, но приятным сюрпризом – важно пойти ему навстречу.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 4 августа для Львов
В этот день можно найти общий язык с любым – даже самым несговорчивым и строптивым – партнером по работе: воспользуйтесь шансом договориться и решить важный профессиональный вопрос.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 4 августа для Дев
День максимально благоприятен для запуска нового проекта – особенно это касается тех, чья работа так или иначе связана с творчеством, но и представители других профессий в стороне не останутся.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 4 августа для Весов
Поставив перед собой цель, важно идти к ней напрямую, не отвлекаясь на мелочи, которые время от времени будут возникать и требовать к себе внимания, в противном случае вы рискуете весь день топтаться на месте.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 4 августа для Скорпионов
День, когда необходимо быть скромнее и не демонстрировать окружающим собственное совершенство и превосходство, даже если объективно оно имеет место быть, – людям это гарантированно не понравится.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 4 августа для Стрельцов
Главное сегодня – соблюдать меру во всем – начиная от питания и заканчивая общением с окружающими людьми: не стоит переходить черту, отделяющую сдержанность от вседозволенности.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 4 августа для Козерогов
При первой же возможности необходимо отправляться на природу: неважно, будет это поездка к морю или на дачу в ближайшем пригороде – главное, смена картинки за окном и необходимый для здоровья свежий воздух.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 4 августа для Водолеев
Важно соблюдать максимальную осторожность в обращении с газовым и электрическим оборудованием – по возможности лучше вообще его не включать, слишком велик риск получить травму.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 4 августа для Рыб
День благоприятен для проведения финансовых операций – заключения важных контрактов и подписания деловых договоров, особенно тех, которые рассчитаны на длительную перспективу.
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