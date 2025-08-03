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Гороскоп на 4 августа для всех знаков Зодиака: день, когда важно держать себя в руках
День, когда — под влиянием переменчивых лунных энергий –даже люди с устойчивой психикой становяся ранимыми и обидчивыми.
Важно несмотря ни на какие обстоятельства держать себя в руках, никого не оскорблять и, в свою очередь, не реагировать на чужие провокации, цель которых — лишить нас опоры под ногами.
Не стоит ни с кем конфликтовать, даже незначительная ссора может привести к серьезному скандалу, а примирение окажется сложным и длительным.
Овен
Самым деструктивным чувством в этот день является жалость к себе, которую нельзя допускать ни в коем случае, потому что оно может привести к испорченным отношениям с близкими людьми и даже затяжной депрессии.
Телец
В этот день в том, что в жизни часто нужно меньше говорить и больше слушать, вам придется убедиться на собственном опыте: неосторожное высказывание может стать причиной серьезной неприятности.
Близнецы
Не стоит верить на слово малознакомым или — особенно! — незнакомым людям, которые попросят вас о материальной помощи: в этот день активизируются мошенники — вы легко можете стать их жертвой.
Рак
Энергию, которая будет переполнять вас в этот день, необходимо расходовать максимально экономно — только на важные профессиональные проекты, не распыляясь при этом на незначительную мелочевку.
Лев
Не стоит стесняться присущих представителям вашего знака доброты и сострадания — окружающие не сочтут их слабостью, напротив, будут еще больше уважать вас за свойственные вам человеческие качества.
Дева
Близких людей, как ни странно это прозвучит, сегодня лучше держать на некотором расстоянии — так вам удастся сохранить с ними хорошие отношения, не поссорившись из-за ничего не значащей ерунды.
Весы
Раздражаетесь вы довольно редко, но каждый такой случай становится незабываемым для окружающих: не сдержавшись сегодня, вы рискуете н просто поссориться с ними, но и нажить себе серьезных врагов.
Скорпион
В этот день вы будете настоящим примером для подражания для друзей и знакомых, поэтому неудивительно что к вам выстроится целая очередь из желающих спросить совета — постарайтесь никому в нем не отказывать.
Стрелец
Возможно, родные люди будут сегодня чересчур резки по отношению к вам — постарайтесь войти в их положение: скорее всего, их что-то серьезно беспокоит, именно поэтому они так неадекватно на все реагируют.
Козерог
Выбирая подарок для любимого человека — как по поводу, так и без повода, ни к кому не обращайтесь за советом — вспомните о его вкусах и предпочтениях, и вам удастся отыскать настоящий шедевр.
Водолей
В последнее время вы так много и эффективно работали, что вне всяких сомнений заслужили полноценный отдых — например, можно как планировать отпуск, так и отправляться в долгожданное путешествие.
Рыбы
Не стоит пытаться успеть везде и всюду, наоборот, постарайтесь выбрать одно — но при этом наиболее приоритетное — направление и двигайтесь именно в эту сторону, которое оно укажет, отодвинув остальные дела.