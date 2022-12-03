Гороскоп на 4 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда будет трудно справиться с энергетическим потоком 

День, когда вряд ли удастся полноценно отдохнуть, если подразумевать под этим словом релакс и расслабление.

Мощная энергия, которая овладевает человеком, не даст нам возможности вести спокойный и размеренный образ жизни: она – в буквальном смысле слова – поднимает человека на ноги и заставляет его активно действовать. Поскольку далеко не все могут справиться с сильным энергетическим потоком, многие дела оказываются бессмысленными, а потраченная на них энергия расходуется впустую. Чтобы подобного не произошло, необходимо заранее спланировать нынешний день, выбрав одно – наиболее приоритетное – занятие.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 декабря для Овнов

Думать над тем, как ваш поступок отразится на жизни окружающих вас людей, необходимо всегда, но сегодня это особенно важно, поэтому, прежде чем что-нибудь сделать, просчитайте возможные последствия.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 декабря для Тельцов

Несмотря на то, что сил у вас сегодня будет с избытком, не стоит тратить их попусту: желательно делать только то, что действительно нужно и важно, зато и результат превзойдет все ваши ожидания.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 декабря для Близнецов

Не лучший день для жизненных перемен, поэтому звезды советуют воздержаться от принятия важных жизненных решений – велика вероятность того, что они окажутся ошибочными и заведут вас не в ту сторону.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 декабря для Раков

Неуверенность в своих силах – ваше любимое состояние, бороться с которым бессмысленно, но почему бы сегодня на обратить его себе на пользу: вы не решитесь на действие, которое, как выяснится, не будет иметь смысла.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 декабря для Львов

С энтузиазмом взявшись за хозяйственные дела, постарайтесь, тем не менее, не утомляться: несмотря на вполне понятное желание привести свой дом в идеальное состояние, вспоминайте о необходимости отдыхать.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 декабря для Дев

Окружающие сегодня настроены по отношению к вам максимально доброжелательно, поэтому если сами не спровоцируете ссору с ними, ее и не будет, так что постарайтесь сдерживать свою раздражительность.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 декабря для Весов

День создаст благоприятные условия для того, чтобы проанализировать подготовку к проекту, который уже завтра можно будет начать воплощать в жизнь: еще есть время для того, чтобы выявить существующие ошибки.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 декабря для Скорпионов

Время благоприятно для налаживания отношений с близким человеком, которые в последнее время страдают из-за отсутствия взаимопонимания: уделите друг другу чуть больше внимания – и все устроится.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 декабря для Стрельцов

Проанализируйте свою профессиональную деятельность: скорее всего, вы используете только незначительную часть возможностей, отпущенную вам природой: подумайте о том, как уже завтра исправить ситуацию.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 декабря для Козерогов

Не стоит браться за все дела сразу, даже если речь идет всего лишь о домашних хлопотах: в таком случае чем-то – стиркой, уборкой или готовкой – обязательно придется пожертвовать.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 декабря для Водолеев

Заряд энергии, который вы получите сегодня, уже завтра понадобится вам для решения серьезной профессиональной задачи, поэтому не тратьте силы на второстепенные занятия, а аккумулируйте их.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 4 декабря для Рыб

Можно – и даже нужно – отправляться в поездки, причем особенно это касается рабочих командировок: выехав сегодня, вы уже завтра сможете приступить к делам, которые вас заждались.

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