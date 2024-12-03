Гороскоп на 4 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда добро и зло вступают в схватку друг с другом

Нынешний день – первый в лунном календаре, когда добро и зло вступают в схватку друг с другом.

Правда, в начале лунного месяца комические энергии особой силой не отличаются, поэтому столкновение двух разнонаправленных сил не отличается особой мощностью – оно является слабым. Но это не значит, что на это противостояние можно не обращать внимание: выбрав в это время неправильную сторону, впоследствии придется пожалеть о своей опрометчивости.

Овен

Насколько бы весомым ни был повод для праздника, постарайтесь не отмечать его с алкоголем: даже незначительное его количество может сыграть с вами злую шутку, поставив в крайне неудобное положение.

Телец

Несмотря на то, что настроение будет оставлять желать лучшего, постарайтесь не срывать злость на окружающих, если, конечно, вы не хотите заработать репутацию неуправляемого – и даже опасного – человека.

Близнецы

Сегодня, когда любой пустяк может вывести вас и состояния душевного равновесия, очень важно сдерживаться – в противном случае вы рискуете совершить ошибки, на исправление которых уйдет много времени.

Рак

Сегодня вы можете ставить перед собой любые цели – даже те, которые еще вчера казались вам фантастическими: данное время идеально подходит для того, чтобы достичь их быстро и сравнительно малыми средствами.

Лев

Звезды призывают представителей знака обратить внимание на свое здоровье, при этом совершенно не обязательно отправляться к врачу –достаточно отказаться от вредных привычек и начать правильно питаться.

Дева

Не старайтесь выполнить все стоящие перед вами задачи самостоятельно – скорее всего, вам это не удастся: попробуйте делегировать часть своих полномочий коллегам или – если речь идет о быте – членам семьи.

Весы

Выяснение отношений с близкими и родными людьми лучше отложить на другой день – сегодня оно не доведет вас до добра, поскольку не только не расставит точки над «и», но и, наоборот, еще больше все запутает.

Скорпион

События, которые сегодня могут показаться вам неприятными, уже через день-два приведут к приятным жизненным переменам, поэтому не торопитесь делать выводы о случившемся – они окажутся ошибочными.

Стрелец

Представителям вашего знака звезды советуют отказаться от самокритики: как бы вы ни поступили, в ваших действиях есть логика, к тому же, желающих сделать вам замечание и так будет предостаточно.

Козерог

Как бы ни удивил вас поступок близкого человека, не торопитесь делать выводы о нем до тех пор, пока не узнаете всех обстоятельств случившегося: звезды уверены – ваше мнение резко изменится.

Водолей

Решение существующей в вашей жизни проблемной ситуации лучше отложить хотя бы на день – сегодня вы вряд ли сможете ее урегулировать, только напрасно потратите время и нервы.

Рыбы

Не отказывайтесь от работы, даже если покажется, что она вам не по силам: взявшись за нее, вы поймете, что дорогу осилит идущий, а, значит, надо работать – тогда удастся быстро решить все поставленные перед вами задачи.

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