Гороскоп на 4 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда могут могут развиться фобии и мании

Гороскоп на 4 декабря / © Credits

Реклама

В это время нам будет казаться, что нам противостоит, у некоторых даже могут развиться разнообразные фобии и мании — в том числе, мания преследования.

Несмотря на напряженность, которая будет давить на нас в это время, ни в коем случае нельзя бездействовать иначе энергия, отпущенная нам на активную деятельность, будет «распирать» нас изнутри и, в результате, найдет выход в виде немотивированной злости и агрессии.

Овен

Получив заманчивое предложение перейти на новую работу, не спешите давать согласие — сначала узнайте, что от вас потребуется, а также то, какие именно профессиональные обязанности вам придется выполнять.

Реклама

Телец

Прежде чем что-то сказать, нужно хорошо подумать, а еще лучше — сосчитать до десяти: неосторожное слово может привести к тому, что человек, до этого относившийся к вам по-доброму, станет вашим врагом.

Близнецы

Как бы ни складывались обстоятельства, не впадайте в уныние и отчаяние: не пройдет и нескольких часов, как все, перевернувшись с ног на голову, изменится в лучшую сторону, так что поберегите нервные клетки.

Рак

Ваше дружелюбие и доброжелательство часто играют с вами злую шутку — окружающие считают, что вас можно безнаказанно обижать, поэтому сегодня нужно дать им отпор — пусть увидят, что вы можете постоять за себя.

Лев

Раздражение, которое вы будете испытывать по любому поводу, включая мужа и детей, никакого отношения к ним иметь не будет. Они ни в чем перед вами не провинились, причиной является положение звезд.

Реклама

Дева

Лучший способ избавиться от плохого настроения, которое может «накрыть» вас с утра — физическая нагрузка: легкая усталость, которую вы получите в результате, не оставит места для дурных мыслей и негативных эмоций.

Весы

Не стоит воевать за справедливость, вступаясь за человека, которого, как вам покажется, незаслуженно обидели: похоже, они и сам вполне в состоянии постоять за себя, а вас впоследствии еще и обвинит в случившемся.

Скорпион

Если вы сознательно будете искать ссор с окружающими, не сомневайтесь — вы их найдете, но на этот раз можете получить серьезный отпор, поэтому хорошо подумайте, прежде чем объявить войну незнакомому вам человеку.

Стрелец

Дайте окружающим проявить себя во всей своей «красе» — вы моментально лишитесь иллюзий, которые испытывали в их отношении, и, наконец-то, сможете увидеть их истинную — не самую приятную — суть и не обольщаться.

Реклама

Козерог

Запланированную на этот день романтическую встречу лучше перенести на другой день — велик риск того, что вы всерьез поссоритесь, а затем, поскольку конфликт затянется, будете долго обижаться друг на друга.

Водолей

Будьте выше сомнительных намеков и скабрезных шуток, которые услышите от окружающих: ответив злом на зло, вы начнете терзаться угрызениями совести и винить себя в случившемся, лучше до этого не доводить.

Рыбы

Звезды рекомендуют вам отказаться от физической нагрузки в любом ее виде: энергии у вас сейчас немного, поэтому стоит поберечь ее для более серьезных занятий — например, работы над профессиональными проектами.

Читайте также: