Гороскоп на 4 февраля для всех знаков Зодиака: день, который принесет с собой плохое настроение

Чтобыон не прошел без толку, необходимо тщательно контролировать не только действия, но и мысли. В это время также можно — гораздо легче, чем в любое другое время — стать жертвой чужого злого умысла.

Избежать такого — негативного — сценария смогут только те, кто сам не станет никого осуждать и обсуждать, оставив окружающим право быть такими, какие они есть.

Овен

Сегодня не стоит перенапрягаться — какв физическом, так и в моральном плане: в работе лучше делать перерывы, также — разумеется, по возможности — неплохо было бы устроить дневной отдых в виде непродолжительного сна.

Телец

Планировать будущие профессиональные дела можно только после того, как будет сделана работа над ошибками: необходимо подробно разобрать и проанализированы старые, нельзя допустить повторения прошлых ошибок.

Близнецы

День, когда нельзя допускать не только недостойных поступков, но и плохих мыслей и пожеланий по отношению к другим людям — они не самым лучшим образом повлияет на карму, которую пока еще никто не отменял.

Рак

В течение рабочего дня все будет валиться из рук, поэтому серьезными — как профессиональными, так и домашними — делами лучше не заниматься, поскольку ожидаемого результата все равно добиться не удастся.

Лев

День благоприятен для наведения порядка во всем — от рабочих бумаг до своего жилья: упорядочив пространство вокруг себя, вы, тем самым, обретет покой в душе, что очень важно для вас в последнее время.

Дева

Сложатся благоприятные условия для того, чтобы посмотреть на себя со стороны: вы с удивлением обнаружите, что черты вашего характера, которыми вы вполне довольны, мешает вам постигать поставленных целей.

Весы

Звезды рекомендуют вам отыскать середину между тотальной занятостью и абсолютным бездельем — только в таком случае вы сможете максимально продуктивно провести день в профессиональном и деловом отношении.

Скорпион

От активных действий, какой бы сферы жизни они ни касались, сегодня необходимо отказаться — как минимум они отнимут силы, а как максимум — станут причиной травмы, но ни на шаг не приблизят вас к цели.

Стрелец

Нежелательно вступать в дискуссию, не имея четких и максимально убедительных доводов, которые позволили бы доказать вашу правоту, в противном случае вы только даром потратите собственные нервные клетки.

Козерог

Переговоры — делового и, особенно, личного характера — лучше перенести на другой день: сегодня партнерам сложно будет найти общий язык, поэтому достижение желаемой договоренности практически невозможно.

Водолей

Тем, у кого есть маленькие дети, звезды настоятельно рекомендуют провести с ними максимум свободного от работы время –они всегда нуждаются в вашем внимании, но сегодня оно потребуется им особенно сильно.

Рыбы

Не стоит принимать близко к сердцу обидные слова, которые — не намеренно, а по неосторожности — могут быть сказаны кем-то из окружающих: примите во внимание то, что человек не хотел вас обидеть, и простите его.

