Гороскоп на 4 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть осторожными со словами

День, когда необходимо быть максимально осторожными со словами: любое из них, даже сказанное невзначай, может полностью изменить жизнь.
Особенно опасно желать кому-либо зла и проклинать даже тех, кто объективно не заслуживает хорошего отношения. Любой негатив, будучи отправленным во Вселенную, практически сразу же прилетит обратно – на голову тому, кто его туда послал. Возможно, сделать это будет сложно, но необходимо – даже через силу – направить по адресу своих недоброжелателей то, что мы называем лучами добра.
Овен
Не стоит на слово верить тому, кто – по какой-то, только ему известной причине – захочет оболгать близкого вам человека: в любом случае требуйте доказательств – скорее всего, их вам предъявить не смогут.
Телец
Постарайтесь не опускаться до резкостей и грубости, даже если человек, с которым вы вынуждены общаться, будет раздражать вас до невозможности – не стоит уподобляться тем, кто вам неприятен.
Близнецы
Не стоит, несмотря на разгар рабочей недели, приниматься за решение важных профессиональных вопросов – слишком велик риск их завалить, поэтому лучше сосредоточиться на подтягивании старых «хвостов».
Рак
Прежде чем печалиться о расставании с человеком, который был близок вам в недавнем прошлом, вспомните, почему произошел этот разрыв – скорее всего, вы поймете: все, что произошло, к лучшему.
Лев
В отношениях с близким человеком нежелательно нарочито демонстрировать свою независимость: возможно, стоит показать свою слабость – возможно, он только это и ждет, чтобы почувствовать себя сильнее.
Дева
В течение дня необходимо найти время не только для работы, но и для отдыха: без восстановления моральных и физических сил вы не сможете достичь высоких профессиональных результатов.
Весы
Тем, кто давно стремится изменить жизнь к лучшему, стоит воспользоваться шансом, который предоставит нынешний день, – он может положить начало целой цепочке приятных во всех отношениях перемен.
Скорпион
Чтобы выявить и аннулировать проблему в отношениях с близким человеком, необходимо прибегнуть к честному разговору с самим собой: возможно, вам необходимо подкорректировать свое поведение.
Стрелец
Воспоминания о прошлом, насколько бы приятными они ни были, тормозят ваше движение вперед, поэтому предаваться им нужно как можно реже, а в основное время думать о будущем и – особенно! – настоящем.
Козерог
Нынешний день – не лучшее время для работы, но, поскольку вы все равно не сможете усидеть без дела, можно сосредоточиться на рутинной работе, которая сама себя не сделает – нужно ей помочь.
Водолей
Хорошей приметой в этот день считаются перемены, даже если они будут незначительными – можно, например, переставить мебель или повесить "весенние" шторы, и жизнь заиграет новыми красками.
Рыбы
Даже если окружающие будут нарываться на ссору, не подыгрывайте им – до дора такое столкновение не доведет, поэтому постарайтесь проигнорировать даже откровенно недружелюбные выпады скандалистов.
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