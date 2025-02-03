Гороскоп на 4 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть осторожными со словами

День, когда необходимо быть максимально осторожными со словами: любое из них, даже сказанное невзначай, может полностью изменить жизнь.

Особенно опасно желать кому-либо зла и проклинать даже тех, кто объективно не заслуживает хорошего отношения. Любой негатив, будучи отправленным во Вселенную, практически сразу же прилетит обратно – на голову тому, кто его туда послал. Возможно, сделать это будет сложно, но необходимо – даже через силу – направить по адресу своих недоброжелателей то, что мы называем лучами добра.

Овен

Не стоит на слово верить тому, кто – по какой-то, только ему известной причине – захочет оболгать близкого вам человека: в любом случае требуйте доказательств – скорее всего, их вам предъявить не смогут.

Телец

Постарайтесь не опускаться до резкостей и грубости, даже если человек, с которым вы вынуждены общаться, будет раздражать вас до невозможности – не стоит уподобляться тем, кто вам неприятен.

Близнецы

Не стоит, несмотря на разгар рабочей недели, приниматься за решение важных профессиональных вопросов – слишком велик риск их завалить, поэтому лучше сосредоточиться на подтягивании старых «хвостов».

Рак

Прежде чем печалиться о расставании с человеком, который был близок вам в недавнем прошлом, вспомните, почему произошел этот разрыв – скорее всего, вы поймете: все, что произошло, к лучшему.

Лев

В отношениях с близким человеком нежелательно нарочито демонстрировать свою независимость: возможно, стоит показать свою слабость – возможно, он только это и ждет, чтобы почувствовать себя сильнее.

Дева

В течение дня необходимо найти время не только для работы, но и для отдыха: без восстановления моральных и физических сил вы не сможете достичь высоких профессиональных результатов.

Весы

Тем, кто давно стремится изменить жизнь к лучшему, стоит воспользоваться шансом, который предоставит нынешний день, – он может положить начало целой цепочке приятных во всех отношениях перемен.

Скорпион

Чтобы выявить и аннулировать проблему в отношениях с близким человеком, необходимо прибегнуть к честному разговору с самим собой: возможно, вам необходимо подкорректировать свое поведение.

Стрелец

Воспоминания о прошлом, насколько бы приятными они ни были, тормозят ваше движение вперед, поэтому предаваться им нужно как можно реже, а в основное время думать о будущем и – особенно! – настоящем.

Козерог

Нынешний день – не лучшее время для работы, но, поскольку вы все равно не сможете усидеть без дела, можно сосредоточиться на рутинной работе, которая сама себя не сделает – нужно ей помочь.

Водолей

Хорошей приметой в этот день считаются перемены, даже если они будут незначительными – можно, например, переставить мебель или повесить "весенние" шторы, и жизнь заиграет новыми красками.

Рыбы

Даже если окружающие будут нарываться на ссору, не подыгрывайте им – до дора такое столкновение не доведет, поэтому постарайтесь проигнорировать даже откровенно недружелюбные выпады скандалистов.

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