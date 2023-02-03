Гороскоп на 4 февраля для всех знаков Зодиака: день негативных космических энергий

День негативных космических энергий, которые будут испытывать на прочность и выдержку большинство из нас.

Как будто бы какие-то злые силы будут подталкивать человека к необдуманным шагам, поэтому необходимо избегать поступков, слов и даже мыслей, о которых впоследствии придется пожалеть. Велика вероятность конфликтов, для которых не нужно будет особого повода – окажется достаточно взгляда, который можно принять за вызов или оскорбление, поэтому очень важно сдерживать свои эмоции.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 февраля для Овнов

Необходимо отказаться от крупных покупок, а еще лучше – от шопинга вообще: любая трата денег в этот день окажется напрасной, поскольку очень скоро станет ясно, что они были выброшены на ветер.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 февраля для Тельцов

Нежелательно произносить громкие фразы, обещая своем собеседнику, например, достать звезды с неба: понятно, что реализовать сказанное не представится возможным, а репутация болтуна закрепится за вами надолго.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 февраля для Близнецов

Энергию, недостатка в которой в этот день не будет, желательно направить на достижение исключительно мирных целей: поскольку сегодня выходной, ими станет наведение порядка и чистоты в собственном доме.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 февраля для Раков

Необходимо игнорировать агрессию, особенно если она будет исходить от близких вам людей: объяснить им, что их поведение недостойно, вы все равно не сможете, поскольку они будут находиться под влиянием эмоций.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 февраля для Львов

Настроение нынешнего дня будет отражением вашего внутреннего состояния: хорошее расположение духа станет свидетельством душевного равновесия и оптимизма, плохое – расскажет об их отсутствии.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 февраля для Дев

Раздражительность, которую вы можете испытывать с самого утра, будет отражением негативных лунных энергий – уже завтра от нее не останется и следа, но сегодня она может всерьез рассорить вас с друзьями и близкими.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 февраля для Весов

С желанием сказать кому-то из близких людей неприятные слова совладать будет сложно, но можно и нужно, в противном случае "заделывать" трещину в отношениях придется долго и, возможно, бесперспективно.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 февраля для Скорпионов

Нежелательно браться за серьезные дела, даже если они имеют отношение только к усовершенствованию быта: ничего наладить или отремонтировать вам сегодня не удастся, поэтому лучше заняться наведением порядка.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 февраля для Стрельцов

Конфликт, начавшийся сегодня, может нарастать, как снежный ком, втягивая в сферу своего влияния все больше и больше людей, поэтому – при малейшей возможности – желательно избегать эскалации негатива.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 февраля для Козерогов

Под влиянием лунных энергий окружающие вас люди сбросят маски, которыми прикрываются в обычной жизни, и обнаружат свое истинное лицо: вы сможете понять, кто вам друг, а кто только притворяется таковым.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 февраля для Водолеев

Чем меньше вы сегодня будете общаться с людьми, тем лучше – как для вас, так и для них: вы сможете избежать взаимных обвинений, которые – по понятным причинам – ни к чему хорошему не приведут.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 4 февраля для Рыб16

Стараясь получить побольше материальных благ, обманув других, вы в результате можете перехитрить самих себя, так что не пытайтесь нечестным путем получить то, что вам не принадлежит – окажется себе дороже.

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