Гороскоп на 4 февраля для всех знаков Зодиака: день серьезных решений

День серьезных решений, которые обязательно должны быть взвешенными и продуманными.

Ни в коему случае нельзя принимать их спонтанно, экспромтам и импровизациям сегодня также не должно быть места – во избежание ошибок необходимо взвешивать все за и против. Легкомысленного отношения ни в коем случае допускать нельзя – это чревато негативными последствиями.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 февраля для Овнов

Не стоит допускать сомнений в своих действиях – они не будут иметь под собой хоть сколько-нибудь весомых оснований, поэтому при первом же появлении хотя бы подозрений на них необходимо отчаянно сопротивляться.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 февраля для Тельцов

Для тех, кто в последнее время умудрился рассориться с родными людьми, но при этом раскаивается и хочет извиниться, сложатся максимально успешные условия для примирения – важно этим воспользоваться.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 февраля для Близнецов

День благоприятен для общения на самых разных уровнях: можно – и нужно – назначать деловые переговоры и романтические свидания, партнеры и любимые люди будут идти вам навстречу во всех вопросах.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 февраля для Раков

Нельзя допусках резких слов, действий и даже мыслей в адрес других людей, поскольку они негативно скажутся не на тех, на кого они будут направлены, а на тех, от кого исходят, то есть, на вас.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 февраля для Львов

В случае неудачи не стоит искать виноватых – необходимо наконец-то почувствовать себя взрослым и признать собственную ошибку: кстати, так и исправить ее будет гораздо проще и легче.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 февраля для Дев

В этот день не рекомендуется рисковать – вследствие опрометчивого поступка, скорее всего, не только не удастся получить желаемое, но и легко можно будет потерять то, что уже считается собственностью.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 февраля для Весов

Время благоприятно для выбора жизненного пути – причем касается это не только людей, которые начинают строить карьеру, но и всех, кто, несмотря на возраст, оказался на житейском перепутье.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 февраля для Скорпионов

Неожиданно появившийся из прошлого человек напомнит о приятных жизненных минутах, которые довелось пережить энное время назад, а заодно и поможет решить важный жизненный вопрос нынешнего дня.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 февраля для Стрельцов

День с полным правом можно назвать "родительским" – его рекомендуется провести со своими пожилыми родственниками или – если таковых, увы, уже нет на свете – в кругу своей семьи.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 февраля для Козерогов

Время можно целиком и полностью посвятить работе: дела будут идти легко, как по маслу, затеи удаваться, а задумки – даже самые фантастические – воплощаться в жизнь, главное, не спешить и не суетиться.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 февраля для Водолеев

Мелкие неприятности, возможные в это время, не стоит принимать близко к сердцу – они никоим образом не повлияют ни на профессиональные успехи, ни на гармонию в личной жизни, к тому же уже завтра вы о них позабудете.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 4 февраля для Рыб

День, когда рекомендуется возвращать долги: если нет возможности расплатиться полностью, нужно отдать хотя небольшую часть того, что задолжали, в противном случае могут иссякнуть ваши финансовые потоки.

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