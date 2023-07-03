Гороскоп на 4 июля для всех знаков Зодиака: день, когда необходимо радоваться несмотря ни на что

День, когда необходимо радоваться, даже если приходится это делать, как говорят в народе, из-под палки.
Существует психологическое правило, которое гласит: даже если "приклеить" к лицу улыбку, она влечет за собой изменение не только в мышцах, но и психике – человек постепенно начинает улыбаться изнутри. Для радости можно – и нужно – использовать любые поводы, которые, даже несмотря на нынешнюю – непростую – ситуацию в нашей жизни можно найти. Грустить, печалиться и тосковать категорически воспрещается – такие чувства повлекут за собой разнообразные неприятности.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 4 июля для Овнов
Постарайтесь отпустить свои чувства и эмоции, не таите их в себе – в противном случае неизвестно, где, когда и, главное, каким образом они могут выплеснуться наружу – можно даже напугать окружающих.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 4 июля для Тельцов
День благоприятен для того, чтобы воспользоваться энергией, которую вы аккумулировали в последнее время: можно приступать к реализации важного проекта – сил для него должно хватить.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 4 июля для Близнецов
Алкоголь вам сегодня не стоит употреблять даже в самых крайних случаях – например, если вам предложат чисто символически отметить чей-то день рождения: последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 4 июля для Раков
Несмотря на несомненную пользу физических упражнений, вам сегодня лучше их избегать – следствием одного неосторожного движения может стать нежелательная травма или растяжение.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 4 июля для Львов
Возможно, кто-то из окружающих решит поделиться с вами своим секретом и попросить совета – постарайтесь не проболтаться о том, что узнаете, в противном случае это запустит целую цепь неприятных событий.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 4 июля для Дев
Ответ на важный для вас вопрос нужно искать не вовне, а внутри себя: прислушайтесь к своему внутреннему голосу – только он знает точный и, что особенно важно, единственно верный ответ.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 4 июля для Весов
Не стоит составлять грандиозные планы на ближайшее будущее – на пути их осуществления может возникнуть слишком много препятствий, поэтому нужно действовать по принципу "тише едешь – дальше будешь".
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 4 июля для Скорпионов
Знаки, которые сегодня могут попадаться вам буквально на каждом шагу, Вселенная станет посылать вам не просто так, поэтому обращайте на них внимание – потом сами себе спасибо скажете.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 4 июля для Стрельцов
События нынешнего дня могут, на ваш взгляд, нести ярко выраженный негативный оттенок, но на самом деле это не так – проявите немного терпения, и выяснится, что они привезут к позитивным последствиям.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 4 июля для Козерогов
Даже если с утра настроение будет оставлять желать лучшего, постарайтесь найти повод для радости – лучшим способом сделать это является любимое занятие, которое всегда обеспечивает вам приятные эмоции.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 4 июля для Водолеев
Приготовьтесь к приятным переменам в личной жизни, которые сегодня куда более вероятны, чем в любой другой день: возможно предложение руки и сердца – на него имеет смысл отвечать согласием.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 4 июля для Рыб
Звезд советуют представителям вашего знака заняться творчеством, даже если раньше вы никогда ничего подобного не делали: возможно, с этих пор вы будете возвращаться к нему еще не один раз.
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