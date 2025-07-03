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Гороскоп на 4 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно начинать новые проекты
Нынешний день идеален для начала новых проектов, особенно если они рассчитаны на долгосрочную перспективу.
Мелкие — даже очень важные — дела лучше отложить на потом, сегодня на их успех рассчитывать не приходится. Также несмотря на будний день нужно найти время и уделить внимание семье — особенно детям и пожилым родственникам. Общение с ними даст возможность напитаться позитивной энергии, необходимой для полноценной жизни и работы.
Овен
Значительное денежное поступление, которое вполне возможно в этот день, необходимо потратить с умом, в противном случае деньги испарятся, оставив о себе только воспоминание — причем, далеко не всегда приятные.
Телец
План на нынешний день необходимо продумать заранее — важно учесть все тонкости и нюансы, чтобы отделить первоочередные дела от второстепенных, только в таком случае можно будет успеть все.
Близнецы
Хороший день для того, чтобы разобрать завалы дел, скопившиеся на работе и дома, — таким образом вы освободите положительную энергию и очистите «плацдарм» для последующих — важных и серьезных — свершений.
Рак
Человек, серьезно обидевший вас в прошлом, может снова появиться в вашей жизни, на этот раз — для того, чтобы извиниться, поскольку раскаяние, скорее всего, будет искренним, имеет смысл понять и простить его.
Лев
Нынешний день удачен для начала ремонта, который закончится на удивление быстро, не успев, как это часто бывает, превратиться в стихийное бедствие, и покупок — все они окажутся на редкость удачными.
Дева
Не стоит добиваться поставленной цели во что бы ни стало — лучше «отпустить» ситуацию и посмотреть, как все сложится дальше: ваша судьба от вас не уйдет, а чужого вам не надо — счастья оно не принесет.
Весы
Не отказывайте тем, кто будет спрашивать у вас совета, — возможно, именно вы — в силу свойственной вам жизненной мудрости — сможете подсказать человеку, как правильно поступить в сложившейся жизненной ситуации.
Скорпион
Все сделанные сегодня добрые дела со временем обязательно вернутся к вам в троекратном размере, поэтому не стоит экономить на благотворительности — она окупится как в материальном, так и в моральном отношении.
Стрелец
Нынешний день благоприятен для того, чтобы донести свою новую — и перспективную — идею до руководства: презентация нового проекта пройдет успешно — вы наверняка получите зеленый свет для его реализации.
Козерог
Парадокс сегодняшнего дня состоит в следующем: чем больше дел вы запланируете, тем легче вам будет с ними справиться, а начальство обязательно оценит вашу старательность и производительность.
Водолей
Лучшего дня для встречи с потенциальными спонсорами вам не найти: они не только внимательно выслушают вас, но и охотно инвестируют средства в проект, воплощением в жизнь которого вы занимаетесь.
Рыбы
Максимум времени и внимания рекомендуется уделить семье и родным — похоже, из-за тотальной занятости на работе вы в последнее время приходите домой только для того, чтобы переночевать, а им это не нравится.
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