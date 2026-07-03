Гороскоп на 4 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно перестать раздумывать и колебаться

Гортензия / © ТСН

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Главное в это время — перестать раздумывать и колебаться, и переходить к активным действиям — они в любом случае окажутся удачными.

Пришло время старта — условия для этого сложатся самые благоприятные. День, несмотря на субботу, также подходит для финансовых операций любой сложности — они обречены на успех.

Овен

Двигаясь вперед, постарайтесь не оглядываться назад: былые события в таком случае окажутся тормозом, который постоянно будет тянуть вас назад. поэтому очень важно избавиться от него и смотреть в будущее.

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Телец

Прежде чем приступать к реализации новых проектов, даже если речь пойдет всего лишь о бытовых делах, завершите старые, иначе они постоянно будут всплывать и не дадут вам добиться желаемого — высокого — результата.

Близнецы

Самое главное в этот день — понять, чего вы действительно хотите добиться, что сегодня будет преимущественно касаться личной жизни, в зависимости от этого можно будет решать при помощи каких средств двигаться к цели.

Рак

Если вы давно работаете над своим проектом и готовы поставить в нем последнюю точку, можно, несмотря на выходной, задуматься о его презентации — осуществленная сегодня подготовка сделает ее успешной.

Лев

День, когда возможны приятные неожиданности: так, сложный жизненный — скорее всего, личный — давно не дающий покоя вопрос решится самым удачным образом, как будто бы по взмаху волшебной палочки.

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Дева

Приступая к реализации нового проекта, необходимо тщательно продумать все детали, в противном случае в самый неожиданный момент любая досадная мелочь, возникнув как будто бы ниоткуда, испортит все дело.

Весы

Мысли, приходящие в голову в этот день, особенно если они будут касаться творческих вопросов, необходимо аккуратно записывать — запомнить все не удастся, а потеря даже одной идеи может оказаться обидной.

Скорпион

Благоприятный день для составления профессиональных и личных планов на ближайшее будущее — вам легко удастся решить, что необходимо сделать в первую очередь, отделив при этом важные дела от второстепенных

Стрелец

День, когда нужно как можно аккуратнее — и ответственное — отнестись к вероятным финансовым расходам: можно будет совершенно незаметно для себя потратить больше, чем нужно, и, в результате, выйти из бюджета.

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Козерог

Трудно сказать, в каком виде придет к вам неожиданная прибыль, да это и неважно — главное, что вы внезапно для себя получите приятную сумму денег — не торопитесь ее тратить, приберегите для важных покупок.

Водолей

Даже самые банальные бытовые вопросы в этот день необходимо решать исключительно с творческой точки зрения — чем креативнее вы посмотрите на простые и рутинные задания, тем лучше вам удастся его выполнить.

Рыбы

Прекрасный день для сделок с движимым и недвижимым имуществом: если вы давно собирались купить — или продать — квартиру или автомобиль, лучшего времени вам не найти, так что не теряйте важный и редкий шанс.

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