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Гороскоп на 4 июня для всех знаков Зодиака: день, когда для конфликта достаточно одного слова
Нынешний день — один из самых конфликтных во всем лунном месяце, когда витающее в воздухе напряжение делает нас совершенно невыносимыми.
Считается, что достаточно одного слова или взгляда для того, чтобы вспыхнул скандал, имеющий далеко идущие последствия. Так, совершив необдуманный шаг, легко потерять чего мы добивались долгое время — в течение недель, а, возможно, и месяцев.
Еще одна опасность этих лунных суток — соблазн почувствовать себя всесильным, то есть, теми, кем мы не являемся на самом деле — до добра это не доведет. Зато пережив все опасности и неприятности нынешнего дня, удастся почувствовать себя на вершине — как профессиональной, так и личной.
Овен
Чтобы избавиться от желания суетиться и хвататься то за одно, то за другое дело, желательно противопоставить планомерную, спокойную — и, возможно, рутинную — работу, которая займет не только руки, но и голову.
Телец
Не спешите говорить близкому человеку, на которого вы обиделись, все, что вы о нем думаете — оставьте пути для отступления: уже завтра вы можете пожалеть обо всем, что наговорили, а ввернуть свои слова назад не сможете.
Близнецы
Постарайтесь не заниматься самолечением, даже если будет казаться, дело с такими симптомами вы уже имели, а, значит, хорошо понимаете, как их лечить — возможно, существует нюанс, который должен учесть только врач.
Рак
Представителям вашего знака необходимо максимально сократить общение с окружающими людьми — особенно, коллегами — поскольку это не лучшим образом скажется на работе над проектом, которым вы сейчас занимаетесь.
Лев
Агрессия со стороны окружающих, которая вероятна в это время, будет обусловлена влиянием лунных энергий, уже завтра от нее не останется и следа, но сегодня к ней необходимо быть морально готовыми.
Дева
Нынешний день благоприятен для того, чтобы признать совершенные ошибки, и, если они касаются других людей — принести им свои извинения, исправив любые промахи, которые могут помешать двигаться вперед.
Весы
Избавить от вероятных в это время неприятностей довольно просто: желательно остаться дома и заняться хозяйственными делами — в силу своей специфики они точно не смогут поссорить вас ни с кем из окружающих.
Скорпион
Не стоит давать обещания, если вы на сто процентов не уверены, что сможете сдержать свое слово, иначе вместо доброго дела вы нанесете вред — причем, не только тем, кого вы понапрасну обнадежите, но и самим себе.
Стрелец
Постарайтесь не злоупотреблять доверием кого-то из близких вам людей: если он решил рассказать вам о тайных моментах своей жизни, то будет верхом неприличия передавать эти сведения каким-либо третьим лицам.
Козерог
Необходимо отказаться от любых физических нагрузок, которые вам сегодня захочется продемонстрировать — особенно важно не заниматься силовыми видами спорта, не поднимать тяжести и не делать резких движений.
Водолей
Улучшить настроение, которое будет ухудшаться с самого утра, побывать в месте, которое традиционно дает вам моральные силы — например, в любом парке, сквере около любимого театра или главной площади города.
Рыбы
Нежелательно вступать в разговор с человеком, который заведомо недружелюбно настроен по отношению к вам: будет лучше, если вы проигнорируете его подозрительную инициативу и откажетесь общаться.
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