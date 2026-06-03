Гороскоп на 4 июня для всех знаков Зодиака: день, когда для конфликта достаточно одного слова

Ирис / © Associated Press

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Считается, что достаточно одного слова или взгляда для того, чтобы вспыхнул скандал, имеющий далеко идущие последствия. Так, совершив необдуманный шаг, легко потерять чего мы добивались долгое время — в течение недель, а, возможно, и месяцев.

Еще одна опасность этих лунных суток — соблазн почувствовать себя всесильным, то есть, теми, кем мы не являемся на самом деле — до добра это не доведет. Зато пережив все опасности и неприятности нынешнего дня, удастся почувствовать себя на вершине — как профессиональной, так и личной.

Овен

Чтобы избавиться от желания суетиться и хвататься то за одно, то за другое дело, желательно противопоставить планомерную, спокойную — и, возможно, рутинную — работу, которая займет не только руки, но и голову.

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Телец

Не спешите говорить близкому человеку, на которого вы обиделись, все, что вы о нем думаете — оставьте пути для отступления: уже завтра вы можете пожалеть обо всем, что наговорили, а ввернуть свои слова назад не сможете.

Близнецы

Постарайтесь не заниматься самолечением, даже если будет казаться, дело с такими симптомами вы уже имели, а, значит, хорошо понимаете, как их лечить — возможно, существует нюанс, который должен учесть только врач.

Рак

Представителям вашего знака необходимо максимально сократить общение с окружающими людьми — особенно, коллегами — поскольку это не лучшим образом скажется на работе над проектом, которым вы сейчас занимаетесь.

Лев

Агрессия со стороны окружающих, которая вероятна в это время, будет обусловлена влиянием лунных энергий, уже завтра от нее не останется и следа, но сегодня к ней необходимо быть морально готовыми.

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Дева

Нынешний день благоприятен для того, чтобы признать совершенные ошибки, и, если они касаются других людей — принести им свои извинения, исправив любые промахи, которые могут помешать двигаться вперед.

Весы

Избавить от вероятных в это время неприятностей довольно просто: желательно остаться дома и заняться хозяйственными делами — в силу своей специфики они точно не смогут поссорить вас ни с кем из окружающих.

Скорпион

Не стоит давать обещания, если вы на сто процентов не уверены, что сможете сдержать свое слово, иначе вместо доброго дела вы нанесете вред — причем, не только тем, кого вы понапрасну обнадежите, но и самим себе.

Стрелец

Постарайтесь не злоупотреблять доверием кого-то из близких вам людей: если он решил рассказать вам о тайных моментах своей жизни, то будет верхом неприличия передавать эти сведения каким-либо третьим лицам.

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Козерог

Необходимо отказаться от любых физических нагрузок, которые вам сегодня захочется продемонстрировать — особенно важно не заниматься силовыми видами спорта, не поднимать тяжести и не делать резких движений.

Водолей

Улучшить настроение, которое будет ухудшаться с самого утра, побывать в месте, которое традиционно дает вам моральные силы — например, в любом парке, сквере около любимого театра или главной площади города.

Рыбы

Нежелательно вступать в разговор с человеком, который заведомо недружелюбно настроен по отношению к вам: будет лучше, если вы проигнорируете его подозрительную инициативу и откажетесь общаться.

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