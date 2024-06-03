Гороскоп на 4 июня для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит брать на себя миссию высших сил

День, когда не стоит брать на себя миссию высших сил, пытаясь решить вопрос, находящийся не в нашей компетенции.
Звезды советуют "отпустить" проблему и доверится окружающему миру – он все устроит оптимальным образом. Добиться профессиональных – и личных – успехов можно будет благодаря тайнам, которые откроются в это время. Можно также составлять планы на будущее, обдумывая каждую деталь, назначать встречи с деловыми партнерами и составлять – хотя бы схематично – текст договоров, которые должны быть заключены в результате этих встреч.
Овен
Активным действиям сегодня лучше предпочесть созерцание и размышление: чем легче будет в результате у вас на душе, тем быстрее и лучше вы уже завтра сможете со стоящими перед вами задачами.
Телец
Не спешите делать выводы из информации, которую на вас обрушит кто-то из близких: скорее всего, она окажется непроверенной и фейковой, поэтому и переживать из-за не подтвердившихся фактов смысла не имеет.
Близнецы
Возможно, кто-то из окружающих захочет спровоцировать вас на скандал, чтобы подпитаться вашими эмоциями: игнорируйте любые недружественные выпады – это лучший способ избежать агрессии.
Рак
Необходимо найти время для посещения пожилых родственников, которые постоянно нуждаются в вашем внимании, но не так уж часто его получают: сегодня – во избежание обид – встретиться с ними нужно обязательно.
Лев
Сегодня вам удастся обнаружить в своем окружении, которые не испытывают к вам приязни, хотя и тщательно скрывают этот факт: не стоит выяснять с ним отношения – просто сделайте выводы.
Дева
Решая рабочие вопросы, вы сегодня вряд ли достигнете поставленной цели, поэтому активные действия нужно перенести на другое время, а вот обдумать их заранее5 не только можно, но и нужно.
Весы
Нужно уметь отказываться от общения с людьми, которые вызывают у вас негативные эмоции, даже если вы давно с ними дружите или приятельствуете – сами себе потом спасибо скажете.
Скорпион
Энергии в этот день у вас будет много, но это не значит, что ее нужно тратить на работу: несмотря на будний день, постарайтесь посвятить время отдыху – лучше всего, активному.
Стрелец
Сегодня вам нельзя давать волю чувствам и, уж тем более, демонстрировать их окружающим: для таких эмоциональных людей как вы задача окажется непростой, но не стоит давать никому оружие против самих себя.
Козерог
От предложения поработать за скромное вознаграждение отказываться не стоит: задачу, которую придется решать, окажется настолько интересной, что впоследствии вы не сможете добровольно от нее оторваться.
Водолей
Решить старую профессиональную проблему поможет интуиция, к которой обязательно нужно прислушиваться, даже если н первый взгляд ее "совет" покажется не только трудновыполнимым, но и странным.
Рыбы
Необходимо во что бы то ни стало избегать волнений: любой стресс, испытанный в это время, негативно скажется на внутреннем состоянии, поэтому желательно вооружиться философским спокойствием.
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