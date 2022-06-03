Гороскоп на 4 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нужно доверять интуиции

Гороскоп на 4 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нужно доверять интуиции

День обострения интуиции и неожиданного появления экстрасенсорных и даже магических способностей.

Как с ними обходиться, каждый решает для себя сам, тем не менее звезды настоятельно советуют не пренебрегать возможностями, которые это откроет перед человеком. Можно будет, например, получить ответ на важный вопрос, который не дают покоя уже достаточно давно – не стоит пренебрегать таким удачным шансом. В это время также находятся давно потерянные вещи и животные – некоторые случаи окажутся по-настоящему волшебными.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 июня для Овнов

День, когда могут сами по себе разрешиться давние конфликты с родными или друзьями: жизнь как будто бы случайно столкнет вас на улице или в супермаркете, после чего останется только поговорить по душам.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 июня для Тельцов

Выходной день звезды настоятельно рекомендуют провести с родными и близкими людьми: в наше непростое время им – как никогда! – нужна ваша поддержка, да и вам она не помешает.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 июня для Близнецов

Вам сегодня нужно поменьше говорить и побольше слушать, так вы сможете узнать, что думают окружающие вас люди и какими соображениями они руководствуются в тех или иных действиях по отношению к вам.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 июня для Раков

Если вы давно хотели поговорить со своей второй половинкой на серьезную тему, лучшего времени вам не найти: во-первых, в выходной день можно никуда не спешить, а во-вторых, общение окажется плодотворным.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 июня для Львов

День максимально благоприятен для релакса: чем лучше и полноценнее вы отдохнете в этот время, тем больше сил сможете аккумулировать – уже с понедельника они вам понадобятся.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 июня для Дев

Вам сегодня удастся получить ответ на вопрос, который не дает вам покоя продолжительное время: причем осознание того, что к чему, проанализировав все известные вам факторы, даст подсознание.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 июня для Весов

Несмотря на то, что на календаре выходной день, звезды настоятельно рекомендуют вам составить хотя бы приблизительный план действий – это лучший способ успеть сделать то, о чем думали всю неделю.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 июня для Скорпионов

Максимально внимательно выслушайте тех, кто обратится к вам за моральной помощью, и, если сможете, дайте им добрый совет – ваши слова принесут им как душевное успокоение, так и реальную пользу.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 июня для Стрельцов

При первой же возможности, отправляйтесь на природу: живописные пейзажи и свежий воздух – даже в наше непростое время – окажет на вас душевно-терапевтическое воздействие.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 июня для Козерогов

Душевный мир и покой, которые вы впервые за долгое время ощутите в этот день, позволит провести его в умиротворении и спокойствии, что благоприятно отразится на моральном и физическом самочувствии.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 июня для Водолеев

Если вам понадобится помощь со стороны, не стесняйтесь просить ее у друзей и родных – они хотят быть вам полезными, поэтому только и ждут возможности оказать какую-либо услугу.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 4 июня для Рыб

Важно обращать внимание на знаки, которые сегодня будет посылать вам Вселенная: от нее может последовать подсказка относительно того, как поступить в ситуации, которая ставит вас в тупик.

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