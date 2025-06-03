Гороскоп на 4 июня для всех знаков Зодиака: день немотивированных страхов и тревог

Гороскоп на 4 июня / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Справиться с ними удается не всем, но проявлять осторожность, чтобы минимизировать негативные последствия, не только можно, но и нужно. Желательно как можно реже покидать стены своего дома, которые являются для нас не только физической, но и ментальной защитой, и отказаться от общения с людьми, которые даже потенциально могут стать причиной и поводом для неприятных эмоций.

С внутренним негативом — прежде всего, мыслями — нужно бороться при помощи позитивного мышления, которое в таких случаях дает хорошие результаты.

Овен

День благоприятен для внутреннего очищения организма: если придерживаться детокс-меню, пить больше воды и травяных чаев, уже сегодня можно будет почувствовать легкость и улучшение самочувствия.

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Телец

Очень важно — разумеется, если это возможно — игнорировать чужую агрессию: всплеск негативных эмоций вытянет из вас энергию и лишит сил, поэтому лучше не обратить внимание, оставив «вампира» ни с чем.

Близнецы

Сны, которые можно будет увидеть нынешней ночью, не имеют ничего общего с реальностью, так что делать их них далеко идущие выводы, в течение всего дня переживая по этому поводу, не стоит.

Рак

Нежелательно брать на себя обязанности других людей — прежде всего своих коллег, лаже если об этом попросят: велик риск того что они, как принято говорить, сядут вам на голову и начнут пользоваться вашей добротой.

Лев

Критику со стороны близких людей необходимо разделить на две части — конструктивную и формальную: и если к первой желательно прислушаться, то вторую — не имеющую под собой оснований — можно проигнорировать.

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Дева

Лучшим лекарством от плохого настроения, которое может «накрыть» в это время, является работа: чем больше дел вы запланируете, тем легче будет реагировать на возможный негатив, да и день пройдет быстрее.

Весы

В этот день легко стать жертвой мошенников, поэтому важно с осторожностью относиться к звонкам с незнакомых номеров и просьбам о помощи в социальных сетях — слишком велика вероятность обмана.

Скорпион

К самокритике представители вашего знака склонны всегда, но сегодня очень важно — не переборщить с ней: порицая себя за всевозможные ошибки недостатки, вы не добьетесь ничего, кроме занижения самооценки.

Стрелец

Причиной необъяснимой тревожности может стать избыток энергии, которая будет переполнять вас в это непростое время — лучшим способом успокоиться может оказаться любимое занятие, особенно творческое.

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Козерог

Необходимость отдыха назрела давно, и, если отправиться в отпуск возможности пока нет, постарайтесь хотя бы выбраться к ближайшему водоему или прогуляться по расположенному рядом с домом парку.

Водолей

Даже незначительная размолвка с любимым человеком, произошедшая в этот день, может привести к длительному конфликту, поэтому необходимо максимально сократить общение с теми, кто вам близок и дорог.

Рыбы

Какими бы заманчивыми условиями ни соблазняли вас обещающие золотые горы люди — особенно если вы не очень хорошо их знаете — не втягивайтесь в авантюру — вы рискуете потерять гораздо больше, нежели приобрести.

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