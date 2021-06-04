Гороскоп на 4 июня для всех знаков Зодиака: день разрушения старого и созидания нового прогрессивного

День, когда во всех отраслях жизни идет процесс разрушения старого и созидания нового, прогрессивного и перспективного.

Настроение этого времени в душе и в мире – спокойные и благостные, когда даже не самым хорошим людям хочется делать другим только добро. В профессиональном отношении день благоприятен для того, чтобы спокойно и без спешки заканчивать старые дела и, если есть соответствующие планы, приступать к новым начинаниям.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 4 июня для Овнов

День, когда нужно всем делать добро и даже в мыслях никому не желать зла: возможно, оно материализуется, но бумеранг, который вы в результате получите, окажется куда мощнее.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 4 июня для Тельцов

На отношениях в семье может сказаться напряженность, которую вы испытываете в последнее время: любимый человек может ощутить ее на энергетическом уровне и замкнуться в себе.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 4 июня для Близнецов

При малейшем недомогании звезды рекомендуют обратиться к врачу – так можно будет захватить недуг на ранней стадии, а вот самолечением лучше не заниматься – велик риск запустить болезнь.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 4 июня для Раков

Возможно, вы и сами осознаете, что выбрали неправильную профессиональную сферу для реализации своих талантов и способностей – сегодня вы поймете, что еще не поздно все изменить.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 4 июня для Львов

Конфликты с окружающими могут возникнуть только в том случае, если вы будете вести себя по отношению к ним спесиво и высокомерно – постарайтесь не допускать таких проявлений своей натуры.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 4 июня для Дев

Проблем не предвидится ни в профессиональном, ни в финансовом отношении, поэтому, воспользовавшись моментом, все дела необходимо завершить сегодня, чтобы без "хвостов" войти в выходные.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 4 июня для Весов

Отвечая на важный жизненный вопрос, посоветуйтесь с близкими людьми – они смогут посмотреть на сложившуюся ситуацию под неожиданным для вас углом зрения и дать дельный совет.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 4 июня для Скорпионов

День благоприятен для процесса, который раньше принято было называть встречей с прекрасным: рекомендуется побывать в театре, на концерте или в музее, перечитать произведения любого писателя или поэта.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 4 июня для Стрельцов

Звезды предостерегают вас от чрезмерного любования собственной персоной, к чему вряд ли благосклонно отнесутся окружающие – постарайтесь не выделяться из толпы и вас оценят по достоинству.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 4 июня для Козерогов

Работа в этот день будет ладиться у всех, но особенно повезет тем, кто занят творчеством: удовольствие, которое они получат от работы, поможет им справиться с любом – даже очень сложным – заданием.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 4 июня для Водолеев

Отношения со второй половинкой будут складываться непросто, но из любой – даже самой непростой – ситуации поможет выйти чувство юмора: трудно смеяться и злиться друг на друга одновременно.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 4 июня для Рыб

Постарайтесь во что бы то ни стало удержаться от желания говорить колкости близким людям и допускать по отношению к ним злые шутки – не стоит обижать тех, кто по-настоящему вас любит.

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