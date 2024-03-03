Гороскоп на 4 марта для всех знаков Зодиака: день, когда главную опасность представляют люди

Главную опасность в этот день представляют люди – как посторонние, так и родные и близкие.

Под влиянием энергий дня даже добрые и благородные люди могут продемонстрировать негативные качества характера, которые присущи им в той или иной степени. Поэтому необходимо сократить общение с теми, кто даже потенциально нанести нам моральную травму, а то и вовсе дистанцироваться от них. Важно также сохранять душевное спокойствие, используя для этого любые – разумеется, пристойные – способы: например, несмотря на понедельник, желательно уделить внимание своему хобби.

Овен

Не отступайте от намеченного ранее – как профессионального, так и жизненного – курса, тактика "шаг вперед и два назад" представителям вашего знака категорически не подходит всегда, а сегодня – особенно.

Телец

Общаться сегодня – разумеется, если такое будет возможно – желательно только с приятными людьми, разговоры с остальными лучше перенести на завтра – в конце концов, один день ничего не решает.

Близнецы

К профессиональному предложению, которое на первый взгляд покажется очень выгодным, необходимо отнестись с осторожностью: скорее всего, оно окажется аналогом пресловутого сыра, который можно найти в мышеловке.

Рак

День, когда под ударом находится отношения с самым близким и любимым человеком: чтобы не поссориться с ним, необходимо проявлять максимум терпения и, что особенно важно, такта и дипломатичности.

Лев

Любое неосторожное – необдуманное – замечание в адрес кого-то из окружающих может стоить вам хороших отношений с этим человеком, поэтому лучше держать свое мнение при себе.

Дева

День, несмотря на начало рабочей недели, благоприятен для вашего любимого занятия – наведению порядка в доме: особенно важно избавиться от вещей, которыми вы давно не пользуетесь.

Весы

Критика, которая сегодня может прозвучать в ваш адрес, окажется неприятной, но отмахиваться от нее не стоит: напротив, приняв ее к сведению, вы исправите допущенные ошибки, улучшив свою жизнь.

Скорпион

Не стоит вступать в пререкания с начальством, даже если вы на сто процентов уверены, что правда – на вашей стороне: оно может затаить на вас злобу, не стоит до этого доводить.

Стрелец

Поступок кого-то из знакомых может изменить ваше к нему отношение: не стоит расстраиваться по этому поводу – хорошо, что он раскрыл себя сейчас, а не позже – в критический для вас момент.

Козерог

Желание принять сторону одной из конфликтующих сторон, каждая из которых является членом вашей семьи, может привести к тому, что на вас – к большому вашему сожалению – обидятся все.

Водолей

Деловые переговоры, даже если вы наметили их на этот день заранее, лучше отложить: все равно достичь согласия вам не удастся, а вот потратить время даром, а заодно и рассориться с партнерами – вполне.

Рыбы

Велика вероятность, совершенно того не желая, обидеть кого-то из близких вам людей, поэтому, прежде чем что-то сказать, сосчитайте до десяти – возможно, вы сформулируете свои слова иначе.

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