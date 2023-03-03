Гороскоп на 4 марта для всех знаков Зодиака: день, который вернет нас в прошлое

Нынешний лунный день, символом которого является колесо, всегда тем или иным способом возвращает нас в прошлое.

Оно может принимать самые разные формы – это может быть появление людей, с которыми мы когда-то были знакомы, ситуации дежавю, послания, раскрывающие тайны, которые в свое время оказались неразгаданными. Нынешний день также располагает к анализу своих поступков и ситуаций, что позволяет сделать важные выводы и, как говорится, закрыть гештальт.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 марта для Овнов

Выходной день как нельзя лучше подходит для того, чтобы проанализировать поступки последнего времени и понять, в правильном направлении вы двигаетесь или его надо подкорректировать.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 марта для Тельцов

Любые – даже не самые значительные – финансовые операции лучше перенести на другой день: небольшая ошибка при оформлении счетов за коммунальные услуги может стать причиной серьезной неразберихи.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 марта для Близнецов

Не стоит общаться с людьми, с которыми вы в прошлом расстались из-за ссоры: воспоминание о той ситуации может стать причиной нового – еще более серьезного и неприятного – конфликта.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 марта для Раков

Даже если у вас нет неотложной домашней работы, витать в облаках все же не стоит: пустое времяпрепровождение вряд ли пойдет вам на пользу, лучше найти себе какое-то полезное – и увлекательное – занятие.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 марта для Львов

Сложатся благоприятные условия для примирения с человеком, которого вы обидели некоторое время назад: признайтесь ему в том, что были неправы, и он охотно пойдет вам навстречу и забудет все разногласия.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 марта для Дев

Негативные эмоции, которые могут одолевать в этот день, нельзя загонять внутрь – так они могут стать причиной серьезных психологических проблем, поэтому не скрывайте своих чувств – проявляйте их открыто.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 марта для Весов

Попытка доказать недоброжелательно настроенным людям свою правоту успехом не увенчается, поэтому не стоит тратить время и силы даром – лучше найти более приятное и продуктивное занятие.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 марта для Скорпионов

Нельзя позволять негативным воспоминаниям портить вам настроение в выходной день, поэтому избавьтесь от них – например, отправьтесь гулять в парк: красота природы и свежий воздух сотворят с вами чудеса.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 марта для Стрельцов

Возможная встреча с некогда любимым человеком может настолько сильно взволновать вас, что вы решите возобновить отношения с ним – не стоит торопиться: лучше вспомните, почему вы в свое время с ним расстались.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 марта для Козерогов

Успех сегодня ожидает прежде всего тех, кто сможет творчески подойти к решению любой задачи, и бытовые и хозяйственные дела в этом смысле не являются исключением – для уборки и готовки тоже нужен креатив.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 марта для Водолеев

Если почувствуйте, что на вас накатывает хандра, займитесь своим хобби, благо, статус нынешнего – выходного – дня этому не препятствует, а вы заодно сможете смастерить что-то красивое и полезное.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 4 марта для Рыб

Воспоминания о былых событиях, даже очень приятные, бесперспективны, потому что никуда не ведут – лучше сосредоточьтесь на сегодняшнем дне, поскольку он ведет вас к будущему – загадочному, а потому увлекательному.

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