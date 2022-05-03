Гороскоп на 4 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нужно принимать судьбоносные решения

Гороскоп на 4 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нужно принимать судьбоносные решения

День радикальных жизненных перемен, когда можно – и нужно – принимать судьбоносные решения.

Правда, при этом необходимо соблюсти одно, но важное решение: любые действия, которые человек себе запланирует, должны быть продуманными и взвешенными, а их последствиями – тщательно просчитанными, об экспромтах и импровизациях речь не идет. Не стоит тратить время на месть, даже если человек вполне ее заслужил – жизнь сделает это гораздо правильнее и красивее.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 мая для Овнов

Принимая решение поступить так, а не иначе, не допускайте сомнений в правильности своих действий: это отнимет у вас силу, необходимую для реализации важного проекта, и ничего не даст взамен.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 мая для Тельцов

Работой сегодня звезды рекомендуют заниматься без особого энтузиазма – толку от него все равно не будет, поэтому нужно выполнять только те обязанности, без которых никак нельзя обойтись.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 мая для Близнецов

Принимая кардинальные профессиональные или жизненные решения, не торопитесь – сначала посоветуйтесь с человеком, которому вы доверяете, он может увидеть то, чего вы по каким-то причинам не замечаете.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 мая для Раков

День неблагоприятен для финансовых операций, особенно если речь идет о том, чтобы брать или давать деньги в долг – в любом случае с возвратом могут возникнуть проблемы, так что лучше не рисковать.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 мая для Львов

За все решения, которые вы примете сегодня, как в случае удачи, так и в случае провала, отвечать придется только вам – найти виноватых не надейтесь, поэтому стоит продумать каждый свой шаг.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 мая для Дев

День благоприятен для восстановления отношений с людьми, которые по какой-то причине на время исчезли из вашей жизни: сегодня они могут неожиданно объявиться, продемонстрировав доброжелательные намерения.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 мая для Весов

Ответ на важный профессиональный – или жизненный – вопрос вам сегодня подскажет Вселенная, главное – обращать внимание на знаки, которые она будет посылать, особенно это касается снов.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 мая для Скорпионов

Тем из вас, кто работает в офисе, необходимо заниматься исключительно своими непосредственными обязанностями, не отвлекаясь на перекуры и – особенно! – обсуждение слухов и сплетен.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 мая для Стрельцов

Не стоит принимать во внимание советы и уж тем более замечания незнакомых вам людей: то, что они решат вам высказать, является их частным мнением и не более того.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 мая для Козерогов

Вам может показаться, что запасов энергии хватит на все дела, которые вы запланировали, но это кажущееся впечатление: силы надо экономить и в связи с этим брать в работу только самые важные проекты.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 мая для Водолеев

Успех прежде всего ждет тех из вас, кто составит подробный профессиональный план и будет придерживаться каждого его пункта, хаотические действия не будут способствовать серьезным достижениям.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 4 мая для Рыб

Те, кто давно подумывает о смене рода деятельности, но не знает, чем именно заняться, сегодня могут получить ответ на свой внутренний вопрос – главное, не пропустить подсказку Вселенной.

Читайте также: