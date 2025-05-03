Гороскоп на 4 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нужно признать свои ошибки

Гороскоп на 4 мая / © Getty Images

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Сбросив это тяжкий груз с души, можно будет двигаться дальше налегке — во все смыслах и направлениях — работа над ошибками избежать промахов в будущем. Энергии дня также позволят понять, как действовать дальше: оценить свои способности и возможности, решить, какие задачи окажутся по плечу, а от каких лучше отказаться.

Овен

Правильная позиция в этот день — созерцательная: нужно больше наблюдать и меньше действовать, тогда вам удастся сделать важные выводы не только о ситуации, в которой вы находитесь, и о людях, которые вас окружают.

Телец

Отрицательные эмоции, будучи выплеснутыми на близких — и не очень — людей, нанесут энергетический вред не столько им, сколько вам самим, так что имеет смысл сдерживать присущий васм в этот день негатив.

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Близнецы

Любой негатив этого дня отрицательно скажется на ауре, поэтому необходимо избегать его любыми возможными способами: лучше всего — сосредоточиться на том, что приносит положительные эмоции.

Рак

Скачки настроения, которые будут наблюдаться у представителей вашего знака в это время, могут осложнить как рабочий процесс, так и отношения с коллегами и близкими людьми, так что не стоит идти у них на поводу.

Лев

Особое внимание необходимо уделить близким людям, на которых вы в последнее время обращаете не так много внимания, как они того заслуживают — нужно срочно исправлять положение.

Дева

Любая мелочь в этот день может вызвать целую бурую негативных эмоций, поэтому постарайтесь не накручивать себя из-за ерунды, а максимально абстрагироваться от всего, что может вас расстроить.

Весы

Любое вмешательство в чужой конфликт, особенно продиктованное пресловутыми благими намерениями, по определению приведет в «ад» — проще говоря, сделает вас виноватыми в распрях других людей.

Скорпион

Напряжение будет накапливаться с самого утра, и к вечеру может вылиться в настоящий взрыв — чтобы подобного не произошло, постарайтесь ограничить общение в другими — особенно близкими и любимыми — людьми.

Стрелец

Лучший способ избавиться от плохого настроения — работа, поэтому в этот день, несмотря на выходной. постарайтесь загрузить себя ею по максимуму — так, чтобы не было времени даже голову вверх поднять.

Козерог

Ни в коем случае нельзя настраивать себя на негатив: если вы с самого утра начнете внушать себе, что с вами будут происходить только хорошие и приятные события, так оно и случится на самом деле.

Водолей

На вас может нахлынуть недовольство собой и своей жизнью, когда будет казаться, что вы все делаете не так, как надо, — к счастью, это всего лишь влияние лунных энергий дня и уже через пару дней все пройдет.

Рыбы

Близкие могут вести себя неадекватно, чем целый день будут выводить вас из себя: постарайтесь понять, что таким образом они привлекают к себе ваше внимание, и будьте к ним добры и снисходительны.

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