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Гороскоп на 4 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нужно признать свои ошибки
День подходит не только для решительны поступков, но и для признания своих ошибок и принесения извинений тем, кого мы обидели.
Сбросив это тяжкий груз с души, можно будет двигаться дальше налегке — во все смыслах и направлениях — работа над ошибками избежать промахов в будущем. Энергии дня также позволят понять, как действовать дальше: оценить свои способности и возможности, решить, какие задачи окажутся по плечу, а от каких лучше отказаться.
Овен
Правильная позиция в этот день — созерцательная: нужно больше наблюдать и меньше действовать, тогда вам удастся сделать важные выводы не только о ситуации, в которой вы находитесь, и о людях, которые вас окружают.
Телец
Отрицательные эмоции, будучи выплеснутыми на близких — и не очень — людей, нанесут энергетический вред не столько им, сколько вам самим, так что имеет смысл сдерживать присущий васм в этот день негатив.
Близнецы
Любой негатив этого дня отрицательно скажется на ауре, поэтому необходимо избегать его любыми возможными способами: лучше всего — сосредоточиться на том, что приносит положительные эмоции.
Рак
Скачки настроения, которые будут наблюдаться у представителей вашего знака в это время, могут осложнить как рабочий процесс, так и отношения с коллегами и близкими людьми, так что не стоит идти у них на поводу.
Лев
Особое внимание необходимо уделить близким людям, на которых вы в последнее время обращаете не так много внимания, как они того заслуживают — нужно срочно исправлять положение.
Дева
Любая мелочь в этот день может вызвать целую бурую негативных эмоций, поэтому постарайтесь не накручивать себя из-за ерунды, а максимально абстрагироваться от всего, что может вас расстроить.
Весы
Любое вмешательство в чужой конфликт, особенно продиктованное пресловутыми благими намерениями, по определению приведет в «ад» — проще говоря, сделает вас виноватыми в распрях других людей.
Скорпион
Напряжение будет накапливаться с самого утра, и к вечеру может вылиться в настоящий взрыв — чтобы подобного не произошло, постарайтесь ограничить общение в другими — особенно близкими и любимыми — людьми.
Стрелец
Лучший способ избавиться от плохого настроения — работа, поэтому в этот день, несмотря на выходной. постарайтесь загрузить себя ею по максимуму — так, чтобы не было времени даже голову вверх поднять.
Козерог
Ни в коем случае нельзя настраивать себя на негатив: если вы с самого утра начнете внушать себе, что с вами будут происходить только хорошие и приятные события, так оно и случится на самом деле.
Водолей
На вас может нахлынуть недовольство собой и своей жизнью, когда будет казаться, что вы все делаете не так, как надо, — к счастью, это всего лишь влияние лунных энергий дня и уже через пару дней все пройдет.
Рыбы
Близкие могут вести себя неадекватно, чем целый день будут выводить вас из себя: постарайтесь понять, что таким образом они привлекают к себе ваше внимание, и будьте к ним добры и снисходительны.
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