Гороскоп на 4 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нужно воспользоваться шансом воплотить мечту

Самый энергетически наполненный день, когда Луна находится в апогее и максимально сильно влияет на Землю и живущих на ней людей.

Может – наконец-то – получиться то, чего человек долго, но до сих пор напрасно добивался: обязательно нужно воспользоваться шансом сделать сказку былью, а мечту – явью. Главное, не дать негативным качествам характера, которые есть у любого человека, даже если он кажется идеальным, взять над нами верх: натворив дел, пенять придется только на себя.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 мая для Овнов

Планируя день, не делайте ставку на новые проекты – время для их реализации еще не пришло, поэтому желательно довести до ума старые дела, тогда в профессиональных вопросах будет полный порядок.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 мая для Тельцов

Не стоит верить людям, которые захотят опорочить в ваших глазах близкого вам человека: сначала проверьте их слова – велика вероятность того, что они окажутся банальным наговором.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 мая для Близнецов

Решая профессиональные вопросы, не гонитесь за количеством – вы можете добиться высоких показателей, но при этом пострадает качество, а это может не лучшим образом отразиться на вашем авторитете.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 мая для Раков

Каким бы привлекательным ни показался вам новый знакомый, не стоит вступать с ним в серьезные отношения – они не станут ни счастливыми, ни долговременными и, кроме разочарования, ничего больше не принесут.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 мая для Львов

Если дело – профессионального или бытового свойства – не заладится с самого начала, не стоит тратить на него время и силы, лучше сосредоточиться на небольших, но от этого не менее важных вопросах.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 мая для Дев

Предложение поехать на отдых в горящий тур за небольшие деньги или приобрести ценную вещь за полцены должно вас насторожить, напомнив о том, где, как правило, можно найти бесплатный сыр.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 мая для Весов

Не стоит приглашать в гости родственников – общение с ними окажется напряженным, что не лучшим образом отразится на отношениях, а поскольку членов семьи не выбирают, нельзя этого допускать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 мая для Скорпионов

Не стоит принимать близко к сердцу претензии, которые сегодня могут высказывать вам как близкие, так и совершенно посторонние люди: их мнение о вас – отражение их собственных, а не ваших проблем.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 мая для Стрельцов

Недовольство своей жизнью будет свидетельствовать о том, что вы слишком критично относитесь к себе – возможно, стоит остановиться, пересмотреть действия последнего времени и начать все сначала?

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 мая для Козерогов

Энергию, которой вас сегодня наделят звезды, не стоит тратить сразу – звезды советуют аккумулировать ее, чтобы использовать завтра, когда она пригодится для реализации важного проекта.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 мая для Водолеев

Звезды приготовили для вас приятное зрелище: вы сможете увидеть, как жизнь накажет человека, который вас обидел – правда, радости оно вам, в силу доброты душевной, скорее всего, не принесет.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 4 мая для Рыб

Необходимо внимательно относиться к любым произнесенным вами словам – вы можете легко обидеть ни в чем не виновного человека, о чем впоследствии будете долго сожалеть.

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