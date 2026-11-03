ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
236
Время на прочтение
3 мин

Гороскоп на 4 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда переговоры лучше перенести на другой день

День, когда нам не захочется работать и достигать результатов — как профессиональных, так и финансовых, лень и апатия возьмут верх.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Осенний пейзаж

Осенний пейзаж

Несмотря на разгар рабочей недели, желательно провести в уединении, не столько действуя, сколько составляя планы, которые предстоит реализовать в ближайшем будущем.

Важные деловые переговоры лучше перенести на другой день — взаимопонимания достичь все равно не удастся.

Овен

Не стоит торопиться с выполнением задания, полученного с утра от начальства: велика вероятность того, что оно довольно быстро передумает, а вы уже сделали значительную часть никому не нужного дела.

Телец

Не стоит вмешиваться в личную жизнь других людей — близких друзей или знакомых, особенно если они не будут вас об этом просить: проявив ненужную настойчивость, вы можете попасть в неловкое положение.

Близнецы

Несмотря на то, что у вас не будет никакого желания заниматься важными делами, необходимо заставить себя сделать хотя бы те, которые давно лежат в так называемом долгом ящике и не требуют особых усилий.

Рак

Старайтесь во что бы то ни стало избегать конфликтов с окружающими вас людьми — даже незначительная ссора может привести к серьезным последствиям вплоть до серьезного разрыва отношений с этим человеком.

Лев

Поскольку серьезными делами сегодня заниматься смысла не имеет — все равно к результату они не приведут, необходимо взяться за подтягивание разнообразных «хвостов», иначе в будущем они будут тянуть вас назад.

Дева

День благоприятен для разного рода финансовых сделок, при совершении которых тем не менее не приветствуется чрезмерная поспешность и опрометчивость: необходимо все тщательно просчитывать и продумывать.

Весы

День идеально подходит для наведения порядка во всех жизненных сферах — от профессии и финансов до быта, но все-таки первостепенное внимание необходимо уделить рабочим столам — как реальному, так и виртуальному.

Скорпион

Не стоит давать советы особенно — тем, кто не станет их у вас спрашивать, в противном случае ваши — во всех отношениях благие — намерения приведут не к самым приятным последствиям — «адресат» их вряд ли оценит.

Стрелец

Необходимо — разумеется, на время — отказаться от решения профессиональных вопросов и заняться рутинными бытовыми хлопотами: в последнее время из-за работы представители знака изрядно запустили дом.

Козерог

От активных действий, даже если к ним вас будут подталкивать, сегодня лучше отказаться — толку от них все равно не будет, а сил и энергии на них уйдет много, так что лучше их поберечь и перевести дух.

Водолей

Лучшим отдыхом для вас сегодня станет не безделье, а смена рода деятельности: переключаясь с одного занятия на другой, а затем обратно, вы вы сможете восстановите силы, и улучшите производительность труда.

Рыбы

День благоприятен для работы над ошибками — как в профессиональной сфере, так и в личной жизни: проанализировав, что вы в последнее время делали не так, поможет избежать подобного рода косяков в будущем.

Читайте также:

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie