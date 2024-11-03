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Гороскоп на 4 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно тщательно фильтровать информацию

Гороскоп на 4 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно тщательно фильтровать информацию

Гороскоп на 4 ноября для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, в течение которого к нам из самых разных источников будет поступать большое количество самой разной информации. 

Ее необходимо тщательно анализировать, отбирая при этом ту, которая может пригодиться в будущем. Главное, впоследствии ее не забыть, поэтому лучше записать – так сказать, для памяти. 

Овен 

От алкоголя, даже если повод для его употребления окажется уважительным, в этот день лучше отказаться неизвестно, как вы поведете себя под его воздействием, которое может оказаться, мягко говоря, неадекватным. 

Телец 

Недовольство миром вообще и своей жизнью в частности может привести к приступам агрессии, которые будут направлены против находящихся рядом людей, – в таком случае конфликт с ними вам обеспечен. 

Близнецы 

Сегодня звезды рекомендуют вам воздержаться от посещения мест массового скопления людей, даже если вы планировали этот поход заранее – велика вероятность подхватить вирус, который надолго выбьет вас из колеи. 

Рак 

День, когда вам нежелательно ни с кем спорить: даже если вы будете на сто процентов уверены в своей правоте, доказать ее вам все равно не удастся, а вот свести обмен мнениями к серьезному конфликту, получится легко. 

Лев 

Сегодня – как, впрочем, и в любой другой день – необходимо держать себя в руках: в пылу страстей вы можете наворотить такого, что впоследствии придется «разгребать» очень долго и утомительно. . 

Дева 

К деньгам сегодня необходимо отнестись максимально бережно: потратив чрезмерную сумму, вы рискуете попасть в негативный финансовый поток, который создаст стесненные материальные обстоятельства. 

Весы 

Раздражительность, которую вы сегодня можете испытывать по отношению к окружающим, не должна касаться ваших близких: поссорившись с ними, вы надолго осложните отношения с теми, кого любите. 

Скорпион 

Сегодня звезды рекомендуют вам как можно меньше говорить и как можно больше слушать: так вы, во-первых, узнаете много нового и интересного, а во-вторых, не скажете того, о чем впоследствии пожалеете. 

Стрелец 

Не стоит общаться с людьми, которые вызывают у вас негативные эмоции: сегодня их особенно сложно будет выдержать, но ссора ваши отношения точно не улучшит – скорее, наоборот, так что нужно ее избежать. 

Козерог 

Даже если вы категорически не довольны тем, как складываются жизненные обстоятельства, воздержитесь от самокритики: заниженная самооценка еще никому не помогала достичь серьезных результатов. 

Водолей 

Очень важно найти себе занятие по душе: лучше всего, если оно будет связано с работой, но и хобби тоже не возбраняется: главное, чтобы оно принесло не только удовольствие, но и ощутимую пользу. 

Рыбы 

От встречи с любимым человеком – если вы, конечно, не живете вместе – в этот день лучше отказаться: ссора, возникшая из-за пустяка, может положить начало долго периоду взаимного непонимания. 

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