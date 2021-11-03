Гороскоп на 4 ноября для всех знаков Зодиака: самый опасный день лунного месяца

Гороскоп на 4 ноября для всех знаков Зодиака: самый опасный день лунного месяца

День негативной – черной – энергетики, считающийся самым опасным в течение всего лунного месяца.

Стрессы, накопившиеся в организме за предыдущее время, могут выплеснуться на окружающих людей. В связи с этим – разумеется, по возможности – необходимо максимально сократить контакты – особенно с теми, кто близок и дорог, ссора с ними может привести к серьезному раздору: в отношениях с родными и любимыми это особенно болезненно.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 ноября для Овнов

Не стоит слушать сплетни и тем более переносить их, становясь передаточным звеном в этом – не самом благородном – деле: такое поведение может стать причиной серьезных ссор и конфликтов.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 ноября для Тельцов

На работе необходимо тщательно выполнять возложенные на вас обязанности, но – не более того: браться за новые проекты – особенно трудоемкие – стоит только в том случае, если вы хотите их провалить.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 ноября для Близнецов

День неблагоприятен для финансовых операций любой сложности: даже незначительное пополнения телефонного счета может обернуться потерей своих – честно заработанных – средств.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 ноября для Раков

Не лучшее время для назначения деловых – как, впрочем, и личных – переговоров: собеседникам вряд ли удастся понять друг друга, а значит, время, потраченное на данное "мероприятие", окажется потраченным зря.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 ноября для Львов

Авторитет, которым вы заслуженно пользуетесь у окружающих, необходимо использовать, чтобы предотвратить конфликты между близкими людьми или друзьями – к вашим доводам они прислушаются.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 ноября для Дев

Скандал, который может возникнуть буквально на ровном месте, с большой долей вероятности станет основой для серьезного – вплоть до полного разрыва – конфликта между людьми, так что лучше сократить общение.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 ноября для Весов

На работе необходимо заниматься решением задач, поставленных перед вами начальством, не отвлекаясь на сплетни и слухи, которые могут муссироваться в коллективе – до добра это не доведет.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 ноября для Скорпионов

Самое важное для вас сегодня – сдерживать эмоции, которые будут буквально переливаться через край: под их влиянием можно будет наломать таких дров, что и за полгода не разгребешь.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 ноября для Стрельцов

Лучшим решением, которое вы можете принять в это время, станет отказ выходить из дома без особой на то необходимости – мир вне домашних стен может оказаться для вас опасным.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 ноября для Козерогов

Будьте готовы к конфликтам, которые в это время возможны как дома, так и на работе: постарайтесь не реагировать на провокации и не подпитывать токсичных людей своей энергией.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 ноября для Водолеев

Не стоит назначать на этот день заключение контрактов и подписание сделок, особенно если они обладают серьезным финансовым эквивалентом: их срыв больно ударит по вашему финансовому положению.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 4 ноября для Рыб

Шопинг, намеченный на этот день, лучше перенести на другое время: сегодня слишком велик риск накупить ненужных и, что немаловажно, некачественных вещей, о чем впоследствии придется пожалеть.

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