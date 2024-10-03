Гороскоп на 4 октября для всех знаков Зодиака: день эмоциональных качелей

День эмоциональных качелей, когда нас будет бросать из стороны в сторону – от радости к депрессии и обратно.

Настроение будет похоже на колебание маятника, что может самым негативным образом сказаться на психологическом состоянии – желательно контролировать свои эмоции, не давая им зашкаливать. А вот энергии в такой ситуации, как ни странно, будет немного, поэтому делать резкие движения – как в профессиональной, так и в личной жизни – делать не рекомендуется.

Овен

День как нельзя лучше подходит для того, чтобы перейти на здоровое питание: уже сегодня можно исключить из своего рациона вредные продукты, заменив их овощами и фруктами.

Телец

Решив заняться спортом, помните, что чрезмерная активность в этом плане чревата травмами, поэтому не стоит скакать с места в карьер – необходимо в этот день нужно избегать серьезных нагрузок.

Близнецы

Представителям вашего знака, кто не может найти выход из запутанной житейской ситуации, можно обратиться за советом к снам или карточным гаданиям: в них могут содержаться важные подсказки по этому поводу.

Рак

Обиду не стоит спускать никому – даже самому близкому человеку, в противном случае такой стиль общения может войти у него в привычку, а это вряд ли пойдет на пользу вашим отношениям.

Лев

Необходимо сдерживать эмоции, которые с самого утра будут рваться наружу, в противном случае вы можете устроить разнос своим коллегам или домашним, которого они вам не простят.

Дева

Звезды рекомендуют вам провести день – или хотя бы его первую половину – в одиночестве: едкие замечания, которые вы в это время будете отпускать окружающим, могут привести к серьезному конфликту.

Весы

Необходимо отказаться от физических нагрузок: даже будучи незначительными, они могут нанести серьезный урон организму, поэтому занятия спортом и уборку квартиры нужно перенести на другое время.

Скорпион

Плохое настроение, которое может стать вашим спутником на весь день, не повод "кусать" тех, кто находится рядом: расположение духа довольно быстро улучшится, а отношения восстановятся не скоро.

Стрелец

День создаст благоприятные условия для подтягивания профессиональных "хвостов": необходимо составить список недоделок последнего времени и планомерно и методично, не торопясь, довести их до ума.

Козерог

Появление старого знакомого, с которым вы давно не общались, произойдет неслучайно: этот человек откроет вам тайну, не дающую вам покоя долгое время – практически с момента расставания с ним.

Водолей

Обращайте внимание на знаки, которые в этот день будет посылать вам судьба: чьи-то слова, которые могут показаться вам случайными, прозвучат как ответ на вопрос, который вы тщетно задаете себе в последнее время.

Рыбы

Решая важные задачи – как в профессии, так и в личной жизни – прислушивайтесь к внутреннему голосу, который будет не просто говорить, а кричать о том, как надо поступить.

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