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Гороскоп на 4 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно обращать внимание на знаки

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Время на прочтение
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Гороскоп на 4 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно обращать внимание на знаки

Гороскоп на 4 октября для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда необходимо обращать внимание на знаки, которые будут попадаться то тут, то там – они имеют большое значение. 

С их помощью Вселенная даст понять, как поступить в той или иной жизненной ситуации – главное, прислушаться к ее советам. День также благоприятен для анализа предыдущего периода жизни и профессиональной деятельности – причем, не имеет значения, о чем идет речь – о достижениях или об ошибках, в любом случае мы получили ценный опыт, который пригодится в будущем. 

Овен 

День, когда не стоит верить на слово не только незнакомым, но и близким людям: они могут ввести вас в заблуждение – причем, не обязательно с корыстной целью: они и сами могут заблуждаться. 

Телец 

От лжи – даже если, как вам покажется, будет преследовать благую цель – необходимо отказаться: она может как минимум поставить вас в неудобное положение, а как максимум – испортит вашу репутацию. 

Близнецы 

День, когда могут активизироваться тайные или явные недоброжелатели, на которых не стоит обращать внимания: их злобствование не нанесет вам ущерба, так что нежелательно тратить драгоценные нервные клетки. 

Рак 

Реализацию важных профессиональных проектов желательно отложить хотя бы на пару дней: сегодня хорошего результата все равно получить не удастся, только потратите время и силы зря.  

Лев 

Не торопитесь оформлять важные документы, особенно если они будут касаться финансовых вопросов или оформления недвижимости: малейшей опечатки будет достаточно, чтобы вместо прибыли получить убыток. 

Дева 

От свидания с любимым человеком в этот день лучше отказаться – из-за отсутствия взаимопонимания общение не заладится, поэтому от встречи останется крайне неприятное впечатление. 

Весы 

При первой же возможности отправляйтесь на свежий воздух – если нет возможности погулять в лесу, ограничьтесь ближайшим парком: такое времяпрепровождение успокоит и улучшить настроение. 

Скорпион 

К вниманию сто стороны представителей противоположного пола, даже если оно покажется навязчивым, необходимо относиться без раздражения: в конце концов, люди не виноваты в том, что вы им нравитесь. 

Стрелец 

С ленью и апатией, которые могут «накрыть» вас с самого утра, необходимо бороться, в противном случае вы можете безвозвратно потерять целый день = чтоб это не произошло, найти себе интересное занятие – оно вас «разбудит». 

Козерог 

Если близкий человек заподозрит вас в том, что отношения с ним вы, хотя бы частично, используете в корыстных целях, вернуть его расположение вам уже не удастся, не стоит до этого доводить. 

Водолей 

Общение с близкими – и не очень – людьми вряд ли доставит вам сегодня удовольствие, поэтому лучше провести сегодняшний день в одиночестве – разумеется, если работа даст вам такую возможность. 

Рыбы 

Раздражение, которое вы будете испытывать по отношению к другим людям, может вызвать недовольством самими собой – решив эту проблему, вы избавитесь от негатива во взгляде на окружающий мир. 

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Дата публикации
Просмотры
450
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