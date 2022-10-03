Гороскоп на 4 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно осторожно обращаться с деньгами

День, когда необходимо гнать от себя любые тревоги и страхи, которые могут одолевать каждого человека с самого утра.
К счастью, депрессивное состояние духа не будет иметь ни малейшего отношения к реальности – оно не более чем влияние лунных энергий, поэтому уже завтра от него не останется и следа. Необходимо максимально осторожно обращаться с деньгами – слишком велик риск финансовых потерь и неудачных покупок.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 4 октября для Овнов
Не стоит тревожиться по поводу приснившихся нынешней ночью снов: несмотря на устрашающий сценарий, они не сбудутся ни при каких условиях, так что после пробуждения нужно выбросить их из головы.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 4 октября для Тельцов
Кто-то из окружающих, зная о вашем взрывном характере, попытается вас спровоцировать, вызвав всплеск негативных эмоций – постарайтесь сдержаться, иначе последствия могут оказаться необратимыми.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 4 октября для Близнецов
Не давайте внутренней тревоге, которая будет изводить вас с самого утра, ни единого шанса испортить вам день: под ее влиянием вы, скорее всего, окунетесь в свой внутренний мир и, как следствие, забросите работу.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 4 октября для Раков
Лучший способ избежать неприятных ситуаций, которые вероятны сегодня для многих, – во-первых, не выходить из дома, а во-вторых, по максимуму загрузить себя работой – так день пройдет спокойно и без последствий.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 4 октября для Львов
Если близкие люди попросят вас выслушать их, не отказывайте: много времени и сил этот разговор у вас не займет, а дело вы сделаете хорошее – оно, кстати, укрепит отношения в семье.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 4 октября для Дев
Не стоит обращать внимания на знаки, которые будут попадаться вам если и не на каждом шагу, то достаточно часто: сегодня они не будут иметь никакого отношения к подсказкам Вселенной.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 4 октября для Весов
Пришло время заняться делами, которые вы долгое время откладывали на потом: их скопилось уже довольно большое количество, поэтому дальше медлить уже нельзя – пора браться за дело.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 4 октября для Скорпионов
Окружающие вас люди, включая родных и близких, будут как будто бы специально искать поводы для конфликтов, поэтому от вас требуется максимальная сдержанность и ледяное спокойствие.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 4 октября для Стрельцов
Любое замечание, которое делают вам посторонние, обычно вызывает у вас взрыв возмущения, сегодня же постарайтесь пропустить критику мимо ушей – сами себе впоследствии спасибо скажете.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 4 октября для Козерогов
Не стоит опасаться злости, которая накроет вас с самого утра, – она окажется, как говорят в таких случаях, здоровой, поэтому поможет вам сделать гораздо больше, чем вы обычно успеваете в течение дня.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 4 октября для Водолеев
Многие события нынешнего дня могут стать для вас неожиданными и непредсказуемыми: подготовиться к ним будет невозможно, а вот принять с философским спокойствием – можно и нужно.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 4 октября для Рыб
Сплетни сегодня – впрочем, как и всегда – должны быть для вас под запретом: результат таких "бесед" может стать известным тому, кого вы решите обсудить, и вы обретете в их лице злейшего врага.
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