Гороскоп на 4 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно строить планы и их реализовывать

Гороскоп на 4 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно строить планы и их реализовывать

День, когда звезды возвращают всех, кто витает в небесах, на грешную землю, обращая внимание на проблемы, которые нужно решать.

Вместо того чтобы вспоминать прошлое, необходимо строить планы на будущее и, как следствие, приступать к их реализации в настоящем. Можно наводить порядок на приусадебном участке, подготавливая его к зиме, а также покупать и продавать недвижимость.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 октября для Овнов

День получения вознаграждения за добрые дела, сделанные ранее: тем, кто не может похвастаться списком благодеяний, рассчитывать в этом смысле не на что: тут, как говорят в таких случаях, что посеешь, то и пожнешь.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 октября для Тельцов

Поводов для нервотрепки в этот день может оказаться предостаточно, но все они не будут стоить выеденного яйца: прежде чем вспыхнуть как спичка, подумайте, будете ли вы помнить об этом происшествии завтра.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 октября для Близнецов

Повседневные заботы нужно отложить хотя бы на день – они никуда от вас не денутся, сегодня лучше потратить время на что-нибудь приятное: чтение, просмотр нового – или любимого – сериала или свое хобби.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 октября для Раков

Нежелательно отвлекаться от основной – профессиональной – деятельности, переключаясь на занятия, необходимости в которых нет. Они просто "съедят" время, которого сегодня и без того немного.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 октября для Львов

Сегодня невозможно сделать слишком много добра – оно будет необходимо людям, вас же со временем отблагодарит сама жизнь, хотя смысл благотворительности, конечно же, не в этом.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 октября для Дев

Общаясь с окружающими вас – даже весьма неприятными – людьми, постарайтесь не грубить и не повышать на них тон: последствия – увы – могут оказаться самыми непредсказуемыми.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 октября для Весов

Ваше финансовое положение стабильно как никогда, но это не значит, что можно безрассудно тратить деньги направо и налево – режим разумной экономии пока еще никому не повредил.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 октября для Скорпионов

Несмотря на то, что нынешний день – будний, лучше провести его не на работе, а дома: в тишине, покое и одиночестве, так вам не удастся ни с кем вступить в конфликт – выйти из него окажется непростым делом.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 октября для Стрельцов

Причиной ссор с окружающими может стать ваш характер, который вы не сможете – или не захотите – унять, поэтому попытайтесь хотя бы не выплескивать на них все накопившиеся у вас негативные эмоции.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 октября для Козерогов

Малознакомый человек, с которыми вы – на свою беду – решите пообщаться, может наговорить вам много неприятных – и несправедливых – вещей, поэтому желательно, проигнорировав его, просто пойти мимо.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 октября для Водолеев

Не стоит добиваться своего всеми доступными – и недоступными – способами: поставленной цели достичь все равно не удастся, а уважение коллег и начальства вполне можно потерять.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп 4 октября на для Рыб

В борьбе с плохим настроением все средства хороши, но предпочтительнее всего поговорить по душам с давней подругой – такая беседа даст десять очков вперед консультации с лучшим психотерапевтом.

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