Гороскоп на 4 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда действовать необходимо целенаправленно

День, когда нужно постепенно переходить от планирования и подготовки к действиям – правда, пока осторожно и неторопливо.

Самое главное, сделав первый шаг, не испугаться и не начать отыгрывать ситуацию назад – в таком случае точно ничего не получится, можно будет и не продолжать. Действовать необходимо упорно и целенаправленно, не сомневаясь в себе и своих силах, тогда можно будет рассчитывать на успех.

Овен

Общение с окружающими людьми – во избежание конфликтов – лучше свести к минимуму, "оставить" рядом можно только самых близких, ссоры с которыми невозможны по определению.

Телец

Находясь на начальном этапе нового проекта, приложите максимум усилий, чтобы "старт" оказался мощным, тогда уже никто и ничто не сможет остановить вас на пути к поставленной цели.

Близнецы

День рекомендуется провести в состоянии покоя и релакса, главное, не поддаться соблазну немного вздремнуть и не заснуть на добрых полдня – так можно пропустить самое интересное.

Рак

В этот день важно во всем – как в событиях, так и в поведении других людей – искать положительные моменты: позитив добавит вам энергии, а негатив, напротив, выкачает ее.

Лев

День благоприятен для деловых переговоров, которые желательно проводить в неформальной обстановке – как говорится, "без галстуков" – так вам легче будет найти взаимопонимание с партнерами.

Дева

Удачный день для тех, кто давно подумывал о смене работы: можно приступать к изучению объявлений о вакансиях на соответствующих сайтах и рассылать по этим адресам свои резюме.

Весы

Не стоит воевать за справедливость, вступаясь за человека, которого, как вам кажется, незаслуженно обидели. Он сам в состоянии постоять за себя, а вас впоследствии еще и обвинит в случившемся.

Скорпион

Не стоит искать поводы для ссоры с окружающими – но на этот раз можете получить серьезный отпор, поэтому хорошо подумайте, прежде чем вступать в конфронтацию с кем бы то ни было.

Стрелец

Не мешайте окружающим вас людям показывать себя в истинном свете – вы лишитесь иллюзий, которые питали в их отношении и не будете обманываться впредь: такое открытие будет болезненным, но полезным.

Козерог

Запланированный на этот день праздник, даже если это всего лишь тихое торжество в кругу семьи, лучше перенести на другой день – велик риск того, что ваши близкие перессорятся и долго будут обижаться друг на друга.

Водолей

Будьте выше сомнительных намеков и двусмысленных шуток: ответив злом на зло, вы вскоре начнете терзаться угрызениями совести и винить себя в случившемся, лучше до этого не доводить.

Рыбы

Звезды рекомендуют вам отказаться от физической нагрузки, в том числе и спортивной: энергии у вас сейчас немного, поэтому стоит поберечь ее для более серьезных занятий – например, реализации рабочих проектов.

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