Гороскоп на 4 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда можно рассчитывать на выгодные предложения

День мощной энергетики, которая может подталкивать к революционным поступкам даже самых пассивных людей.

В это время важно настраиваться на хорошее, благодаря чему – поскольку позитивное мышление еще никто не отменял – можно рассчитывать на выгодные предложения в профессиональной сфере, неожиданную прибыль и успешные рабочие командировки. Наилучших результатов удастся достичь, работая в коллективе – как известно, один в поле не воин.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 сентября для Овнов

Общаясь с недоброжелательно настроенными по отношению к вам людьми, постарайтесь не лгать: даже если хотите сказать им нелицеприятные вещи, правда все равно будет на вашей стороне.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 сентября для Тельцов

Удача будет сопутствовать вам в профессиональных делах, поэтому важно не терять времени и браться за проекты, которые вы давно разрабатываете – результат оправдает себя на сто процентов.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 сентября для Близнецов

Выбирая новую профессиональную цель, постарайтесь быстро решить, чего вы хотите на самом деле, а не метаться – как обычно – от одного решения к другому, вряд ли такая тактика будет способствовать успеху.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 сентября для Раков

Энергии, которую отпустят вам в этот день высшие силы, вполне хватит на несколько дней, так что не стоит тратить ее на мелочи, без которых вполне можно обойтись, лучше сразу взяться за решение серьезных вопросов.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 сентября для Львов

Можно – и нужно – назначать встречи, как деловые, так и личные: сегодня вам удастся достичь взаимопонимания и, как следствие, договоренности с любыми, даже самыми несговорчивыми, собеседниками.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 сентября для Дев

Тем, кто давно мечтает «выпрямить» линию своей жизни, направив ее в другую – благоприятную – сторону, лучше времени не найти – главное, не медлить, а действовать быстро и решительно.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 сентября для Весов

День, когда можно позволить себе рискнуть, купив лотерейный билет: с одной стороны, выигрыш весьма вероятен, с другой, даже если удача пройдет стороной, вы – с учетом стоимости билета – потеря невелика.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 сентября для Скорпионов

Сегодня нежелательно посещать парикмахерскую: стрижка и окрашивание волос – особенно в светлые тона – может не самым лучшим образом сказаться на психическом здоровье и даже довести до депрессии.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 сентября для Стрельцов

День, несмотря на его будний статус, нужно посвятить домашним хлопотам: сегодня такие действия и – особенно – их результат принесут вам удовольствие.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 сентября для Козерогов

Сегодня – впрочем, как и всегда – вам необходимо избегать самолечения: даже если почувствуете недомогание, стоит обратиться к врачу, а не «выписывать» себе лекарства из телевизионной рекламы.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 сентября для Водолеев

Необходимо избегать конфликтов в отношениях с любимым человеком: даже незначительная размолвка может иметь серьезные последствия, поэтому лучше согласиться с ним, чем спорить и довести дело до конфликта.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 4 сентября для Рыб

Сегодня окружающие вас люди будут доброжелательны, как никогда, поэтому можно рассчитывать на помощь и добрый совет даже от совершенно незнакомого человека, не говоря уже о родных и близких.

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