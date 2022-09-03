Гороскоп на 4 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно воспользоваться счастливым шансом

День сильной энергетики, когда любые начинания – даже те, что до сих пор казались недостижимыми, – окажутся по плечу.

Важно воспользоваться выпавшим счастливым шансом и, несмотря на выходной, приступить к осуществлению проекта, который долгое время находился на стадии разработки без надежды на осуществление. Теперь же – как по волшебству – несбыточное станет реальным, главное – понимать, какой именно цели хочется достичь.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 сентября для Овнов

В справедливости пословицы "как аукнется, так и откликнется" вам доведется убедиться на собственном опыте: на доброе дело окружающие ответят добром, а на злое – увы! – злом.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 сентября для Тельцов

Сегодня – впрочем, как и всегда – нельзя обманывать близкого человека – ни в мелочах, ни в серьезных вопросах: ложь очень быстро обнаружится, и восстановить отношения в их прежнем виде вам уже не удастся.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 сентября для Близнецов

Красноречие и дар убеждения, которыми вы будете обладать в этот день, помогут вам склонить на свою сторону кого угодно – от раздраженного супруга до малознакомого, но агрессивно настроенного человека

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 сентября для Раков

День предоставит прекрасную возможность перезагрузить отношения с любимым человеком, последствием чего, возможно, станет второй медовый месяц и – если позволит обстановка в мире – свадебное путешествие.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 сентября для Львов

События этого дня будут напрямую зависеть от вашего внутреннего состояния: на что настроитесь, то в результате и получите, так что готовьтесь к хорошему – позитивное мышление еще никто не отменял.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 сентября для Дев

Нежелательно обещать то, в возможности чего вы в глубине души сомневаетесь: не сдержав слова, вы поставите под удар свою репутацию человека, на которого можно положиться в любой ситуации.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 сентября для Весов

Начинать наведение порядка в своей жизни необходимо с самых простых и необременительных занятий – например, с уборки в квартире и на рабочем столе – сделайте первый шаг, за которым последуют другие.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 сентября для Скорпионов

Чем меньше вы будете отвлекаться на пустые разговоры, перекуры и "пролистывание" интернет-страниц, тем больше успеете сделать по дому, чем порадуете свою семью.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 сентября для Стрельцов

Необходимо ставить перед собой только реальные цели, день не подходит для несбыточных мечтаний – предаваясь им, вы только зря потратите драгоценное время, которое нужно вам для фактических дел.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 сентября для Козерогов

Стоит отказаться от повышенной физической нагрузки – чемпионом мира в отдельно взятом виде спорта вы все равно не станете, а энергии потратите массу, лучше заняться умственным трудом – он принесет больше пользы.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 сентября для Водолеев

Не мешайте человеку, с которым вас недавно разлучила ссора, налаживать отношения: похоже, он понял свою ошибку и готов принести извинения, а заодно и помириться – пойдите ему навстречу.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 4 сентября для Рыб

Лучше отказаться от принятия важных решений: велика вероятность того, что они окажутся ошибочными – правда, выяснится это спустя некоторое время, что еще больше усугубит ситуацию.

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