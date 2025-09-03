Гороскоп на 4 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда события из прошлого будут повторяться

Гороскоп на 4 сентября

Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Ощущение дежавю окажется связанным прежде всего с людьми, которыми мы когда-то очень дорожили, но потом — по разным причинам — пошли с ними по жизни разными дорогами. Тем не менее ни повторение событий, ни долгожданные встречи, скорее всего, не будут иметь долговременных перспектив — второй раз войти в одну и ту же реку, увы, не удастся.

Овен

Выбирая очередную профессиональную цель, трезво оцените свои силы: если возникнет хотя бы малейшее сомнение в том, что справитесь с поставленной задачей, лучше — чтобы не потратить время даром — отказаться от нее.

Телец

День неблагоприятен для любых, даже незначительных, финансовых операций — они могут привести к убыткам, так что лучше — если, конечно, в них нет крайней необходимости — перенести их на пару дней.

Близнецы

Прежде чем осудить или отчитать кого-нибудь за предосудительный, как вам покажется, поступок, сначала попробуйте поставить себя на место этого человека — возможно, вы перемените свое мнение о том, что он сделал.

Рак

События этого дня будут навевать воспоминания о прошлом, но, несмотря на связанные с ними приятные моменты, сосредоточиться лучше на сегодняшнем дне — тем более что уже завтра он тоже станет прошлым.

Лев

Возможностей судьба в этот день представит много, постарайтесь не растеряться «охватить» максимальное их количество: скорее всего, сделать это будет непросто, но результат, который вы получите, будет того стоит.

Дева

В отношениях с близкими людьми важно не давать повод былым обидам «поднять голову» — они могут нарушить довольно хрупкое душевное равновесие, которого вы так долго и упорно добивались в последнее время.

Весы

Попытка кому-то что-то доказать может привести к серьезному конфликту, поэтому сегодня лучше ни с кем — особенно это касается близких людей — не вступать в споры и дискуссии — пусть каждый остается при своем мнении.

Скорпион

Не стоит тратить время на бесцельные занятия — например, общение в мессенджерах или «листание» страниц в соцсетях: энергию, которую вы на них потратите, лучше направить на решение важных рабочих вопросов.

Стрелец

Звонок от человека, с которым вас когда-то связывали романтические отношения, несомненно взволнует и заинтересует, но не стоит возлагать на него больших надежд — их продолжения, скорее всего, не последует.

Козерог

День благоприятен для творчества, которым захочется заниматься даже представителям такого серьезного и практичного знака, как ваш — более того, в своей работе вы неожиданно сможете использовать креативные идеи.

Водолей

На работе дела будут продвигаться с большими затруднениями, а вот для занятия хобби, особенно если оно связано с творчеством, время благоприятное — есть шанс создать что-то по-настоящему стоящее.

Рыбы

Неожиданно — и как будто бы ниоткуда — возникшее желание заняться делом, о котором вы еще недавно не имели и понятия, может означать начало нового этапа в жизни и карьере, так что не стоит ему противиться.

