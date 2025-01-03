Гороскоп на 4 января для всех знаков Зодиака: день кардинальных перемен во всех сферах жизни

День решительных – кардинальных – перемен во всех сферах жизни, но прежде всего – в профессиональных вопросах.

Главным врагом, который сегодня может помешать двигаться вперед, это легкомыслие – из-за него трудно будет сосредоточиться на принятия серьезных решений и просчитать все доводы «за» и «против». От стремления отомстить человеку, который чем-то насолил нам, лучше отказаться: более утомительного, но при этом совершенно бесполезного и бесцельного занятия не найти.

Овен

День благоприятен для общения с родными людьми, которые в последнее время – как никогда раньше – страдают от невнимания с вашей стороны и, как следствие, одиночества – пусть они почувствуют, что нужны вам.

Телец

Лишние траты сегодня не приветствуются: легко можно накупить абсолютно ненужных вещей, выбросив деньги на ветер –в буквальном смысле слова, что по нынешним временам, мягко говоря, нежелательно.

Близнецы

Обращайте внимание на знаки, которые сегодня будет посылать вам Вселенная: там наверняка найдется ответ на вопрос, который вы – пока что тщетно – пытаетесь решить в последнее время.

Рак

Нельзя допусках резких слов, действий и даже мыслей в адрес других людей, поскольку они – по закону справедливости – негативно скажутся не на тех, на кого они будут направлены, а на их авторе, то есть, на вас.

Лев

Не стоит искать виноватых в своих собственных ошибках, которые привели к разнообразным проблемам: научитесь брать ответственность за свои поступки на себя, и ваша жизнь начнет меняться к лучшему.

Дева

В этот день не рекомендуется рисковать – вследствие опрометчивого поступка, скорее всего, не только не удастся получить желаемое, но и вероятная потеря того, что уже считается собственностью.

Весы

Время благоприятно для выбора жизненного пути – причем, касается это не только молодежи, но и людей других возрастов, оказавшихся – согласно сложившимся обстоятельств – на житейском перепутье.

Скорпион

Внезапно появившийся человек из былых времен напомнит приятные моменты из общего прошлого и, одновременно, даст возможность с удовольствием провести день сегодняшний.

Стрелец

Конфликтов сегодня, если верить звездам, не предвидится, но некоторое напряжение в отношениях с людьми все-таки будет давать о себе знать, поэтому лучше сократить общение до минимума.

Козерог

Энергию, всплеск которой вы почувствуете в этот день, необходимо потрать в благих – сугубо мирных – целях: можно помочь тем, кто нуждается в участии, подкормить бездомных животных.

Водолей

Если сегодня понадобиться помощь, обращаться за ней стоит только к близким людям – они не только сделают все, что от них зависит, но и дадут ценный совет относительно того, как действовать дальше.

Рыбы

Хорошее время для того, чтобы подумать об изменении своего имиджа – звезды уверены: тех, кто сегодня создаст себе новый образ, в ближайшее время ждут благоприятные жизненные перемены.

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